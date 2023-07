Nehéz lenne felsorolni mennyi programmal készültek a szervezők, hiszen valamennyi szakterület megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt. A motorgyártástól kezdve a járműgyáron és a szerszámgyáron át a műszaki fejlesztésig minden megtekinthető volt. A mindennapi gyártás folyamataiba az acélvágástól kezdve, a préselésen, a motorok tesztelésén át, az utolsó csavarbeszerelésig, sőt még a kész autók kiszállításába is betekintést kaptak a látogatók.

Az expo sátorban is nagyon sok újdonsággal ismerkedhettek meg résztvevők, hiszen az autóipar transzformációja az Audi Hungariára is hatással van. Így nem csak az elmúlt három évtized sikereibe, hanem a jövőbeni terveikbe is betekintést adtak a dolgozók. Mivel a nyílt nap egyben remek emléknap is, így számos szuvenírrel, helyben készített aprósággal távoztak a résztvevők. A legnagyobb rajongók pedig a márkával fémjelzett ajándékokkal tértek haza.

Várjuk Olvasóink további felvételeit! Te is ott voltál az Audi Hungaria idei Nyílt napján? Küldd el nekünk és írd meg, mit tetszett a legjobban a [email protected] emailcímen.