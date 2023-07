Győr-Moson-Sopron vármegyében 56 ezer hektár őszi búza betakarítása kezdődött meg a hétvégén. Szabó Lajos vármegyei főfalugazdász a Kisalföld érdeklődésére elmondta: a kedvező időjárás hatására a vármegye minden területén megindultak a kombájnok és körülbelül három hetük van az aratásra.

– Még nagyon az elején vagyunk, az összes területnek mindössze néhány százalékát takarították be a gazdák. Most még úgy tűnik, a várakozások szerint alakul a termés. Hektáronként 5,5–6 tonnára számítunk átlagosan – mondta Szabó Lajos.

Országszerte is jónak ígérkezik a búzatermés, és a termelők abban is bíznak, hogy a gabona felvásárlási ára nemzetközi szinten emelkedni fog. Hazánkban az őszi búza vetésterülete mintegy egymillió hektár körüli. Erről a szakemberek közel hatmillió tonna termésre számítanak.

– Az első tapasztalatok tehát nálunk is kedvezőek, biztosabbat tudunk majd mondani, ha a betakarítás negyedénél, harmadánál járnak a termelők – tette hozzá Szabó Lajos. – A felvásárlási árak egyelőre nem alakulnak kedvezően, szinte valamennyi kultúra esetében felére esett vissza a tavalyihoz képest. A költségszint viszont nagyon magas lett. Az üzemanyag, a vegyszerek, műtrágyák, az alkatrészek mind jelentősen drágultak. Ezek mellett a csökkenő felvásárlási ár a jövedelmezőségi mutatókat kedvezőtlenül befolyásolja.

Fotó: Rákóczy Ádám

A főfalugazdász tapasztalatait erősítették meg Csornán a Mezőképző Kft. tulajdonosai is. Kocsis Zoltán és felesége, Orbán Martina 110 hektárjukon aratják az őszi búzát. Szaktanácsadóként a térségi eredményeket is ismerik.

– Valóban nagyon az elején vagyunk a betakarításnak. Arattunk már harmincmázsás táblát, de hetveneset is, tehát reális lehet az öt és fél tonna körüli átlag – osztotta meg tapasztalatait Orbán Martina. – Az eredményeket természetesen nagyon befolyásolja a választott fajta, illetve a földek tápanyagpótlása, a vetések kezelése. Voltak gazdák, akik a megnövekedett anyagárak miatt spórolni próbáltak a védekezésen. Ez viszont inkább a veszteségeiket növeli, mert előfordul, hogy ocsút aratnak, de megkockáztatom, hogy a fuzárium, vagyis a búza gombás megbetegedése is megjelenhet. A minőséget elvárják tőlünk, ezt pedig kémiai anyagok nélkül nem lehet garantálni. Én úgy láttam egyébként, hogy a búzák már egy héttel korábban „készen voltak” az aratásra, de a felvásárlók még nem. Pedig az egy hét is fontos lett volna a nedvességtartalom miatt.

Kocsisék különböző fajtákkal, például francia eredetű magokkal próbálkoztak idén.

– Látni kell, hogy az eddig megszokott fajták már nem bírják az egyre változó időjárási viszonyokat. Ellenállóbbakat, a betegségekre kevésbé érzékenyeket kell termelésbe állítani. Az eredményesség a tét. Erre biztatjuk egyébként a velünk együttműködő gazdákat is. Úgy látom, partnerek a váltásban – jegyezte meg Orbán Martina.