Az Audi Hungaria Zrt. idén ünnepli fennállásának 30 éves jubileumát, és újabb mérföldkövek elérését tűzte ki célul. Az eddig elért sikerek mellett a vállalat folyamatosan a jövőbe tekint és Next level stratégiájának köszönhetően aktívan hozzájárul az autóipari transzformációhoz. Erről tartottak hétfőn sajtótájékoztatót a vállalatnál.

Az Audi válaszai a kihívásokra

Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja köszöntőjében kiemelte, hogy a szombati nyílt napjukon több mint 50 ezren ismerték meg a haladás technikáját, hiszen betekintést adtak abba, miként formálják a jövő mobilitását.

-Az elmúlt harminc év alatt 12 milliárd eurót fektettünk a vállalatba, de sikerünk nem teljesülhetett volna a 12 ezer törzsgárdatagunk és még egyszer ennyi külsős munkatársunk nélkül, valamint a minket támogató partnereink nélkül. Azonban ennek a sikernek a fénye nem vakíthat el minket, válaszolnunk kell az elektromos transzformáció kihívásaira. A válaszainkat a Next level stratégiánkban fogalmaztuk meg - fogalmazott Les Zoltán.

Saját út keresése a konszern stratégiában

Erich Auer a vállalati stratégia vezetője részletesen ismertette a Next level stratégia legfontosabb pontjait, célkitűzéseit. - Két évvel ezelőtt kezdtük a munkát annak elemzésével, mit képvisel az Audi Hungaria és hova szeretnénk a jövőben eljutni. Célunk, hogy maximálisan ki tudjuk használni a szinergiáinkat, közben megfelelve a konszern és vevőink elvárásainak is. Az Audi AG haladás stratégiája mellett saját utat kellett keresnünk, így 2021-ben létrehoztuk a vállalat harmadik alappillérét az SCC-t, amely egy virtuális kompetenciaközpont, majd idén megalapítottuk ehhez kapcsolódóan az Audi Hungaria Ahead leányvállalatot. Küldetésünk, hogy versenytársaink mellett plusz hozzáadott értéket adjunk vevőinknek, ugyanakkor mindezt költséghatékonyan, innovatív módon, rugalmasan a legjobb minőségben tegyük - hangsúlyozta előadásában Erich Auer.

Szintet lépve utat törnek

A Next level stratégia bemutató napján a standoknál megtudtuk, hogy hamarosan bemutatják a Lamborghininek készülő új motort, melyen 83 mérnök dolgozott. Szó esett a Mission Zero projekt részeiről, mely a karbonsemlegesség mellett nagy hangsúlyt fektet a zöldenergia felhasználásra, a vízvédelemre, az erőforrások hatékonyságának növelésére és a hulladékhasznosításra is. Az Audi Hungaria nem tudja elképzelni a jövőjét a következő generációja nélkül, ezért immár 22 éve szoros egyetemi kapcsolatokat ápol, elsőként indította el a Széchenyi-egyetemen a duális képzését. Hamarosan elindul az ötödik ilyen képzés is Győrben. Élen járnak a tanulócsere programban is, melynek köszönhetően a diákok a világ bármely konszern gyárában szerezhetnek szakmai tudást.