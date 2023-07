– 2022-ben kezdődött el a kivitelezés. A projekt részeként a medencék teljesen átalakulnak, új, modern elemeket kapnak, valamint korszerű vízkezelő rendszereket építenek be. Új öltözők és zuhanyzók épülnek, és pihenőhelyeket alakítanak ki. Ezzel a vendégek még kényelmesebb körülmények között élvezhetik a fürdő nyújtotta élményt – tájékoztatott Antal Krisztián. Hozzátette: az egyik legnagyobb attrakció a háromállásos csúszda lesz.

– Már áll az építmény. A csúszdák nem medencébe érkeznek, hanem több más, modern strandhoz hasonlóan úgynevezett lassítókba. Az elemek már a helyszínen vannak, hamarosan be is építik őket.

Készül a strandon egy új játszótér, kialakítanak teqball-, tengó- és röplabdapályát is. Antal Krisztián megjegyezte: a híres csornai gyógyvizet is élvezhetik majd a fürdőzők, mely többféle betegségre is jótékony hatással van. A két meleg vizes medence teljesen megújul, így a gyógyulni vágyókat is megfelelő körülmények várják majd.

– Egy évtizedek óta várt álom válik valóra. Mivel a csornaiak ötletei és javaslatai alapján készültek a tervek, a létesítményben minden korosztály megtalálja a számára kedvező lehetőséget és kínálatot – fejtette ki a képviselő.