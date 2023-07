A Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet a Dél- és Közép-magyarországi régió mintegy 1,3 millió lakosát ellátó intézménye, amelybe integráltan működik az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet. Irányítása alá tartozik a Péterfy, a Bajcsy-Zsilinszky, a Jahn Ferenc és a ceglédi Toldy Ferenc Kórház, a Nagykőrösi Rehabilitációs Centrum, valamint a Szigetszentmiklósi Rendelőintézet. A kórházi klaszter 8200 alkalmazottja ötezer betegágyon évente 135 ezer fekvő- és 2,5 millió járóbeteget lát el.

A győri központú, de képzéseivel, kutatásaival Mosonmagyaróváron, Zalaegerszegen és Budapesten is jelen lévő Széchenyi István Egyetem Magyarország meghatározó felsőoktatási intézménye. Mintegy 14 ezer fős hallgatói közösségét hetven ország fiataljai alkotják. Rendkívül erős gyökerekkel rendelkezik a technológiai és az informatikai képzések terén, amelyeket többek között minőségi egészségtudományi képzések egészítenek ki. Az egyetem Egészségtechnológiai Campus létrehozását kezdte meg Győrben egészségügyi képzési, kutatás-fejlesztési, innovációs és szolgáltatási kompetenciái megerősítésének, valamint innovatív egészségügyi eszközök és eljárások fejlesztésének szándékával.

Ezen célok megvalósításához járul hozzá az a megállapodás, amelyet dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke, prof. dr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese, prof. dr. Palkovics László, az intézményt fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke és prof. dr. Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főigazgatója írt alá Győrben. A dokumentum értelmében a felek a jövőben együttműködnek azokban az egészségtechnológiai fejlesztésekben, amelyekben közös innovációs lehetőséget látnak. Ilyen az egészségügyi adatok hasznosítása és a mesterséges intelligencia alapú szoftverfejlesztés, orvostechnikai és telemedicinális eszközök fejlesztése, a megbetegedések azonosításához, kezeléséhez szükséges folyamatok leképezése matematikai modellezéssel és szimulációval, adatbázisok együttes működtetése, országos adatbázisok létrehozása, a kifejlesztett digitális mérőeszközök illesztése a népegészségügyi programokhoz, valamint betegközeli országos mérések végzése. A megállapodásban szerepel a kórház – egészségügyi adatok közös ernyő alá rendezését, strukturálttá tételét és integrálását végző – Transzlációs Medicina Központjának gyakornoki programmal összekötött informatikai támogatása is.

„Nagy várakozással tekintünk a Széchenyi István Egyetemmel való kutatási és innovációs együttműködésre, hiszen mindkét intézmény jelentős eredményeket ért el a mesterséges intelligencia és az informatikai algoritmusok segítségével történő adatelemzésekben. Az egészségügyben képződő adatok magas szintű elemzése hozzájárul a népegészségügyi programok kialakításához, illetve a betegségek alapvető okainak jobb megismeréséhez” – fogalmazott prof. dr. Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főigazgatója.

„Egyetemünk és a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet együttműködése nemcsak kiváló technológiai, innovációs és tudományos eredményeket fog hozni, hanem hozzájárul a térség fejlődéséhez is” – emelte ki prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

„Az életminőséget nagymértékben meghatározó egészségügyben a jövő kulcsát olyan modern technológiák jelentik, mint az 5G, a digitalizáció, a robotika vagy a mesterséges intelligencia. Egyetemünk e téren magas szintű tudással rendelkezik, aminek köszönhetően – a különböző tudományterületek szinergiáit is kihasználva – a társadalom jóllétéhez is hozzájáruló innovációk kifejlesztésében tudunk részt venni. Erre példa, hogy intézményünk az elmúlt években szoros partneri kapcsolatokat alakított ki a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházzal is, amely képzőhelyet biztosít Egészség- és Sporttudományi Karunk egészségügyi hallgatóinak, az egyetemi oktatók pedig a kórház és a szakma elismert szaktekintélyei. Kutatóink a kórházi orvosokkal közösen különböző innovatív megoldások és új technológiák bevezetésén dolgoznak” – hangsúlyozta dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.