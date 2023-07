Németh Zoltán, Győr-Moson-Sopron Vármegye elnöke is dicsérte a fejlesztést. Mint mondta, itt, a nyugati határszélen különösen fontos, hogy korszerű technológiát alkalmazó versenyképes cégek legyenek jelen. Hangsúlyozta, nem azok a vállalkozások maradnak talpon, amelyek erősek, hanem amelyek a legjobban tudnak alkalmazkodni a változásokhoz. Megjegyezte, az uniós források még nem érkeztek meg Magyarországra, de a kormány meghitelezi ezeket, így a vállalkozások számára nem jelent kockázatot a beruházás megkezdése.

A bokrétaünnepen Hollósi Gábor lövői és Talabér Jenő sopronhorpácsi polgármester is részt vett. Prekker István, az Extrakt-Bau Kft. ügyvezetője elmondta, a cégeknek öt-tíz évre kell előretervezni és elemezni a gazdasági folyamatokat, hogy lépést tudjanak tartani a fejlődéssel. Vállalkozásuk 1998-ban alakult, elsősorban mélyépítéssel foglalkoznak, de tevékenységeik közé beépítették a speciális betonelemek előregyártását is. Korábbi, eredményes pályázataiknak köszönhetően komoly technikai fejlesztéseket valósítottak meg, gépparkjukban földmunkagépek, útépítéshez, rakodáshoz és szállításhoz használatos gépek találhatók. - A mostani építkezés oka, hogy a jelenlegi csarnokunkat kinőtte a vállalkozás. A Széchenyi Terv Plusz pályázat keretében egy ötszáz négyzetméteres acélcsarnok épül, amely egyszerre szolgál majd raktárként és gyártócsarnokként. Az eszközparkunkat is bővítjük, targoncát, kotrógépet és betoncső gyártó gépet szereztünk be. A teljes projekt 296 millió forintba kerül, amelyből mintegy 133 millió forint a támogatási összeg - ismertette a fejlesztés részleteit az ügyvezető.