Újabb modern technológiára építő üzemegységgel bővül Közép-Európa vezető speciális padlógyártó vállalata. A 2400 négyzetméteres új üzemmel lehetővé vált a Graboplast számára az új típusú, innovatív SPC (Stone Polymer Composite) padlóburkolatok gyártása, amelyek mind lakossági, mind közületi felhasználásra alkalmasak.

Az itt készülő újrahasznosítható termék iránt komoly piaci érdeklődés tapasztalható, így az értékesítés jelentős mértékben hozzájárulhat a vállalat további növekedéséhez. A több mint 1,1 milliárd forintból megvalósult beruházás harmadát a magyar Versenyképesség Növelő Támogatás (VNT2) pályázata biztosította. Az üzem jelenlegi éves kapacitása 500 ezer négyzetméter, mely a későbbiekben tovább bővíthető.

Ivan László, a Graboplast vezérigazgatója az új üzem avatásán elmondta: az SPC padló piaca a következő időszakban hatalmas növekedés előtt áll, így az új termékcsalád értékesítése terveik szerint a következő 5 évben négyszeresére bővül. A vállalat idei árbevételének közel 8 százaléka várható az SPC eladásokból, ezzel az új beruházás jelentős mértékben hozzájárul a stratégiai tervben meghatározott árbevétel eléréséhez. A vezérigazgató hozzátette: az újabb beruházás is bizonyítja, hogy a közel 120 éves Graboplast innovatív megoldásaival olyan régiós vállalat, amely egy folyamatosan konszolidálódó piacon is képes helyt állni, és saját fejlesztésű termékeivel a világ élvonalához tartozik.

Az SPC padlóburkolatok új generációja ásványi alapanyagból készülő, vízálló és kiváló méretstabilitású termék, mely hulladékmentes gyártási technológiával készül. A klikkes illeszkedés a padlóburkolat gyors fektetését teszi lehetővé, és ragasztó felhasználása nélkül biztosít stabil felületet. A piacon rendkívül népszerű SPC burkolat mindemellett környezetbarát.

A magyar kormány továbbra is kiemelten támogatja a nemzetközi piacokon versenyképes vállalatokat, ezek ugyanis mind hazánk exportját növelik, ami fontos a gazdasági teljesítmény szempontjából - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Tatabányán.

Beszédében az elmúlt évek drámai kihívásairól elmondta, hogy rövid időn belül kétszer is a feje tetejére állt a világgazdaság, és teljesen újra kellett írni az üzleti terveket - számolt be az MTI.

"Az elmúlt három évben a magyar gazdaságról, hála Istennek, bebizonyosodott, hogy eléggé válságálló, amit a számok is alátámasztanak" - fogalmazott, és kiemelte, hogy tíz évvel ezelőtt még a három legnagyobb nemzetközi hitelminősítő intézet két kategóriával lejjebb sorolta be Magyarországot.

Rámutatott, hogy 2021-ben 7 százalék, 2022-ben pedig 4 százalék feletti mértékben nőtt a bruttó hazai termék (GDP), illetve most is elkerüli az gazdaság a recesszióba fordulást, és "remélhetőleg nagyjából 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel tudjuk túlélni az idei esztendőt".

Szijjártó Péter leszögezte: ezek az eredmények nem csak "idepottyantak az égből", ezekhez stratégiai döntésekre volt szükség, így arra is, hogy a koronavírus-járvány idején a kormány segélyezés helyett a munkanélküliség megelőzésére, a munkaalapú gazdaság védelmére fókuszált.

Hozzátette, hogy ennek megfelelően hazánk minden idők egyik legnagyobb beruházásösztönző programját indította el, de a sikerhez ez ömagában kevés lett volna, ahhoz a résztvevő, bátor vállalatokra is szükség volt.

Komárom-Esztergom vármegyében ebben az időszakban 65 cég kapott támogatást 17 milliárd forint értékben, amelyek összesen 47 milliárd forint értékben indukáltak beruházásokat, így segítve mintegy 17 200 munkahely megóvását a nehézségek közepette - tájékoztatott.

"A világjárvány idején indított, és most beérő gazdaságpolitikai programok, ösztönzők nagymértékben járultak hozzá ahhoz, hogy az elmúlt években a magyar gazdaság nem fordult recesszióba" - mondta.

A miniszter ebből a szempontból mérföldkőnek nevezte a Graboplast Padlógyártó Zrt. beruházását is, és hangsúlyozta, hogy a 90 százalékos exporthányaddal dolgozó cég több mint száz országba exportálja a termékeit.

Ezt rendkívül fontosnak nevezte abból a szempontból is, hogy a magyar gazdaság nagyban támaszkodik a kivitelre, amit jól mutat szerinte az exportrekord tavalyi megdöntése is. Hangsúlyozta, hogy az exportteljesítmény terén Magyarország a világranglista 34. helyén áll, míg a lakosságszáma alapján a 95.

"Viszont ez sem csak úgy lett, ez sem csak úgy az égből pottyant le, mert nincs olyan, hogy összes exportteljesítmény, az mind a vállalatok exportteljesítményéből áll össze. Ezért a magyar kormány továbbra is kiemelten támogatja azokat a vállalatokat, amelyek a nemzetközi piacokon versenyképesek tudnak lenni" - összegzett.