Sokak pályafutásában jelentett fontos állomást az az ünnepség, amit a Győri Villamosipari Ágazati Képzőközpontban tartottak. Nyolc különböző képzés oklevélátadójára került sor, köztük az ipari informatikai technikuséra, amelynek különlegessége, hogy a Széchenyi István Egyetem negyven mérnökhallgatója végezte el.

Sarkadi-Nagy Balázs, a képzőközpont ügyvezetője – aki emellett az egyetem Járműgyártás és Technológia Tanszékének oktatója – elmondta: olyan, elsősorban a gépgyártáshoz illeszkedő képzéseket nyújtanak a fiatalok számára, amelyek nagyon fontosak a térség iparának. „Az egyetemi oktatásban rendkívül széles körű, átfogó tudásra tesznek szert a hallgatók, míg a technikusképzésben szűkebbet, de gyakorlatorientáltabbat. A kettő jól kiegészíti egymást, és tapasztalatom szerint a piacon rendkívül keresettek azok a szakemberek, akik mindkét végzettséggel rendelkeznek” – húzta alá.

Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum kancellárja elmondta: a részt vevő hallgatók jelentős előzetes tudással rendelkeztek, hiszen már többféle mérnöki tárgyat tanultak, ezért mindössze egy év alatt már kézbe is vehették oklevelüket. A kancellár felhívta a figyelmet arra, hogy a Győri Szakképzési Centrum, a Széchenyi-egyetem és az Audi Hungaria Zrt. által létrehozott Győri Tudástranszfer Központ stratégiai együttműködésének köszönhetően szeptembertől 20 szakmában – az alternatív járműhajtási technikustól a CNC-programozón és a webfejlesztőn át a magasépítő technikusig – indítanak hasonló képzéseket, amelyek részletei megtalálhatók az egyetem honlapján.

A Széchenyi István Egyetem hallgatói közül a hévízi Baráth Márton és az écsi Cseresznyák Csaba Ádám is elvégezte a képzést.

Fotó: Májer Csaba József

„A technikusi képzések nagyon hasznosak a hallgatók számára, hiszen új tudáselemeket, szélesebb látókört biztosítanak nekik, különösen azoknak, akik gimnáziumból érkeztek. Az a fiatal, aki ilyet is elvégez, mérnökként könnyebben dolgozik majd együtt technikus munkatársaival, hiszen hozzájuk hasonlóan rendelkezik a szükséges gyakorlati ismeretekkel is. Emellett vannak olyan feladatok – például a villanyszerelés –, amelyek elvégzése meghatározott szakmai végzettséghez kötött” – fejtette ki Gede Eszter. A szakember hangsúlyozta, hogy két szakma és egy szakképesítés megszerzése mindenki számára ingyenes, akár hallgatói jogviszony mellett is, ráadásul a hallgatók tudását beszámítják, így rövidebb képzési idővel számolhatnak, valamint a tanórabeosztásnál is igyekeznek alkalmazkodni hozzájuk.

A végzettek egyike Baráth Márton, az egyetem villamosmérnök szakos hallgatója, aki emellett a világelitbe tartozó Formula Student hallgatói csapat az Arrabona Racing Team tagja, ahol nyomtatott áramkörök fejlesztésével és 3D nyomtatással foglalkozik. „A középiskolában is informatikát tanultam, ezért is állt közel hozzám ez a képzés. Tetszett, hogy gyárakra optimalizált tudást kaptunk, olyan ismereteket, amelyek szorosan kapcsolódnak a fizikai megvalósításhoz. Ráadásul az oklevél jól mutat az önéletrajzomban is” – mondta.

Cseresznyák Csaba Ádám szintén villamosmérnök szakosként vehette át az ipari informatikai technikus oklevelet. „Fél év múlva megszerzem a diplomámat, ami mellé jól jöhet még egy végzettség, s ez a tudás hasznos lehet majd a munkám során. Az egy év során rengeteg dologra kitérünk, így például a mikrovezérlő-programozásra, áramköri feladatokra, ami kiegészítette, megerősítette az egyetemen tanultakat” – fejtette ki.