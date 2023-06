Friss, roppanós héjú cipó, nemzeti szalaggal átkötött kenyér, magvas buci, piros-fehér-zöld színű vekni, hagymás-mézes és málnás-pisztáciás ízesítésű péktermék. Ez csak pár példa azokból a termékekből, amelyek június 14. és 15-én a Magyar Pékszövetség asztalára kerültek. Ugyanis a szervezet idén immár tizenkettedik éve hirdette meg szakmai versenyét.

Az ország pékmesterei versenylázban égnek

Idén minden eddiginél több, azaz összesen 85 termékkel neveztek a pékek. A Budapest és a Pest vármegye székhelyű pékségek mellett a bíráló bizottság értékelhetett olyan pékárukat, amely az Észak-Magyarország régióból (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyékből) érkeztek, de az Észak-Alföld régió is képviseltette magát (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék). Emellett volt olyan kenyér és sütemény, amelynek készítője a Dél-Alföld régióból (Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád vármegyékből) és a Dél-Dunántúl régióból (Baranya és Somogy vármegyékből) származott. Ezen kívül a Nyugat-Dunántúli régióba is eljutott a Magyar Pékszövetség szakmai versenyének híre, hiszen Győr-Moson-Sopron vármegyéből is érkezett nevezés.

A termékek száma és sokszínűsége miatt 2023-ban újdonság volt, hogy az eddig egynapos zsűrizést most kétnaposra kellett bővíteni. Így a június 14-15-én megrendezett, első körös zsűrizésen 29 db Szent István napi és 34 db Innovatív kenyeret, valamint 22 db Sétáló Süteményt értékelt az ötfős, szakmai zsűri.

Egyre népszerűbbek a hagyományos kenyérgabonák alternatívái

A versenyre érkezett “művek” alapján is elmondható, hogy a hagyományos kenyérgabonákból készült lisztek mellett egyre népszerűbbnek számítanak ezek alternatívái, így a szakmai zsűri találkozott tönköly, alakor, tönke és úgynevezett kékliszt felhasználásával készült péktermékekkel is. De az alkalmazott fűszerek is meglepték a bíráló bizottságot, hiszen kóstolásnál igen merész és izgalmas ízeket fedeztek fel a kenyerekben.

Ahány kategória, annyi elvárás

A verseny legfontosabb kategóriája az államalapítás ünnepére készülő Szent István napi kenyér. Ez esetben a pékeknek döntő részben gabonaőrleményből, hagyományos kovászos technológiával kellett elkészíteni a kenyeret, legalább kétféle liszt felhasználásával. A zsűrizés során a szakemberek vizsgálták, hogy megfelel-e a nevezett termék a versenykiírás feltételeinek (többek között a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak), illetve milyen minőségi jegyekkel bír az alak, a héjazat, a bélzet, az illat és az íz vonatkozásában.

Az Innovatív kenyér kategóriába olyan termékekkel lehetett nevezni, amelyekkel szemben elvárás volt, hogy magyar alapanyagok és lehetőleg fűszerek felhasználásával készüljenek, maximum fél kilogramm tömegegységben. Az innováció formája megjelenhetett az alapanyag használatban, a gyártási technológiában, a megjelenésében és az élettani hatásában. Külön érdemes volt odafigyelni arra, hogy a Magyar Ízek Utcája 2023. évi témája a HÚS és a PECSENYE, amire az innovatív termékekkel célszerű volt rákapcsolódni.

A Sétáló Sütemények esetében a kreatív, dekoratív megjelenés és a séta közbeni könnyen fogyaszthatóság volt az egyik fő szempont amellett, hogy az érzékszervi tulajdonságokra - így az alakra, az illatra, az ízharmóniára és a megfelelően laza tésztaszerkezetre - is figyelt a bírálat során a sok éves tapasztalattal rendelkező grémium.

A kétnapos értékelés után a bíráló bizottság összpontszámai alapján a termékkategóriánként legjobbnak bizonyult 9-9 péktermék jutott be a második körös zsűrizésre.

A Szent István napi Kenyér kategória verseny kenyerei: Bornemissza kenyér, Harmónia kenyér, Házi jellegű paraszt cipó, István király kenyere, István napi durum kenyér, Királyi Szakajtós kenyér, Koronás kenyér, Paraszt kenyér, Ünnepi paraszt cipó

Az Innovatív kategória verseny kenyerei: Aranymetszés kenyér, Aszaltszilvás-Diós rozskenyér, Céklás-almás cipó, Csicseriborsós-mustármagos vekni, Fügés-vadkovászos kenyér, Lecsós vakaró, MaHun kenyér, Mézes-rozmaringos cipó, Rozmaringos durumkenyér

A Sétáló Sütemény verseny termékei: Almás völgy, Citromos álom, Durumos málnás rebarbarás háromszög, Epres kifli-vajas leveles, Kalapos-rumos meggy, Karamellás malomkő, Málnás–Pisztáciás Pékfagylalt, Nyári álomkehely, Teljes kiőrlésű alakoros epres csoda

A második körös bírálatra és sajtótájékoztatóra június 27-én került sor, amelyet Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke nyitott meg. A szakmai zsűri köre ez alkalomból kiegészült, így dr. Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára és dr. Pleva György, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság igazgató főállatorvosa részvételével hétfős zsűri értékelte a továbbjutott péktermékeket.

A győztesek a szakma elismerésén és megbecsülésén túl jelentős pénzjutalomban is részesülnek majd, ami kategóriánként eltérő összegű nyereményt jelent.

A kategóriagyőztes termékekkel a nagyközönség augusztus 18-20. között találkozhat a Magyar Ízek Utcája rendezvényen, aminek az idei fő témája a pecsenye.

Az első körös zsűri tagjai:

Ilonka Boldizsár – a zsűri elnöke, a Világ Pék- és Cukrászszövetség nagykövete és tiszteletbeli tagja

Bajusz János - a COOP Szolnok Zrt. üzemvezetője

Kászpári Károly – Baranya-Somogy-Tolna vármegye régiós elnöke, a Fristen Kft. ügyvezetője

Király István – Bács-Kiskun vármegye területi elnöke, a Király Pék és Társa Bt. alapítója

Kovács Zoltán - a balatonkenesei Katica Pékség és Kávé és Teaház üzemvezetője

A második körös zsűri kiegészül:

Dr. Felkai Beáta Olga - az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára

Dr. Pleva György - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság igazgató főállatorvosa