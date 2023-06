Kiszámítható partnerség

"És az ilyen kiszámítható partnerségeknek, baráti együttműködéseknek kiváló példája Magyarország, Győr és az Audi kapcsolata, amely immáron három évtizedre tekint vissza" - mondta. Felidézte, hogy győri lakosként annak idején tanúja volt annak, hogy milyen izgalmat váltott ki a később a városban második otthonára találó német autógyártó gyárépítése. Kiemelte, hogy ma nagy viták vannak Magyarországon arról, hogy az elektromos autóipari beruházások milyen veszélyekkel járhatnak, és ez is ismerős az említett időszakból. "Ha valaki köhögött kettőt, akkor az általános orvosi vélekedés az volt, hogy ez az Audi építkezésén felvert porszennyeződés miatt van" - emlékezett.

Kronológia három évtizeden át

"Azt hiszem, három évtizednyi távlatból világossá válhat mindenki számára, hogy egy új beruházástól semmilyen módon nem kell félni, főleg akkor nem, ha a beruházók szigorú szabályokkal szembesülnek, és azokat mind tiszteletben is tartják" - közölte. Szijjártó Péter kijelentette, hogy már egyáltalán nem túlzás arról beszélni, hogy az Audi és Győr, az Audi és Magyarország kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködése igazi sikertörténet. Majd felsorolt bizonyos fontos mérföldköveket: amikor a vállalat 1998-ban járműgyártással egészítette ki a motorgyártást, amikor 2005-ben létrejött Közép-Európa egyik legnagyobb szerszámgyára, amikor tíz évvel ezelőtt présüzemmel és karosszériaüzemmel egészült ki a járműgyártási tevékenység, illetve amikor öt éve elindult az elektromos motorok sorozatgyártása.

Áttörték az "üvegplafont"

Úgy fogalmazott, hogy utóbbi, ha nem is kezdőpontja, de rendkívül fontos, lendületet adó momentuma volt annak, hogy a kormány stratégiai irányként határozta meg azt, hogy a hagyományos autóipar egyik európai fellegvárává vált Magyarország az új korszakban is a kontinens vezetői országai közé tartozzon. "És most itt vagyunk 2023-ban, amikor az Audi elmondhatja magáról, hogy az egyik legnagyobb vállalat Magyarországon, a legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalat és az egyik legjelentősebb exportőr" - húzta alá.

Mint mondta, ehhez már közel is volt a szektor, aztán jött a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború, de tavaly mindezek ellenére is sikerült nem pusztán átütni ezt az "üvegplafont", hanem rögtön 12 ezer milliárd forintot elérni. Ez a 2000-es adatok hat és félszerese, a 2010-es adatok három és félszerese, és a lendület kitart, hiszen idén is 30 százalékos bővülést regisztráltak eddig.

Közös jövőkép

Kitért arra is, hogy az ágazat versenyképességét jól demonstrálja, hogy 90 százalékos kiviteli hányaddal dolgozik, s ezáltal a lakosságszám tekintetében a 95. helyen álló Magyarország a világ húsz legnagyobb autóipari exportőre közé tartozik.

"Magyarország az Audival képzeli el a jövőt, és (...) úgy látszik, hogy az Audi is Magyarországgal képzeli el a saját jövőjét" - közölte. Majd úgy vélekedett, hogy ez különösen fontos az autóipar forradalmi megújulása közepette, ahonnan már nincs visszaút. Szavai szerint ez pedig szükségszerű is, ha az emberiség meg akarja őrizni a bolygót nagyjából változatlan formában a következő nemzedékek számára, miután a közlekedés adja a globális károsanyag-kibocsátás 14 százalékát jelenleg.

"Mindannyian tudjuk, hogy a jövő Győrben épül, de a jövő Magyarországon is épül az Audi által. Köszönjük önöknek az elmúlt harminc esztendő együttműködését, és a magunk részéről készen állunk arra, hogy ez még sokszor harminc év legyen" - összegzett.