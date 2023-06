Hadarics Zoltán, a Polytech ügyvezetője ismertette a vállalat elmúlt években elért sikereit, és kitért a sikeres pályázatokra is. Az 1991-ben Sopronban alapított cég 2000-ben költözött Fertőszentmiklósra, amely a 2008-as válság után vett új lendületet, amikor egy nagy teljesítményű gépsor vásárlását követően, már Franciaországba szállították a műanyag csöveket. A 2012-es tulajdonosváltás után a Polytech, a minőséget tartotta a legfontosabbnak, és a kábelvédő csőgyártás lett a fő profiljuk.

- Az újrahasznosított anyagok feldolgozása új utat nyitott előttünk - tudtuk meg Hadarics Zoltántól, aki hozzátette, "ha ma visszagondolok erre a döntésünkre, akkor jó irányt vett a Polytech, hiszen az elmúlt tíz évben a termelékenységünk megtízszereződött, miközben üzemünket, raktárunkat és a laboratóriumot is folyamatosan fejlesztettük."

Kiderült az is, hogy az osztrák tulajdonú cég elsősorban Nyugat-Európába gyárt és szállít, de a magyar megrendelések aránya is elérte a 23 százalékot. Olyan nagy nevű vállalat is a megrendelők között van, mint a MÁV, de szállítanak kábelvédő csöveket a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséhez is, valamint az M86-os és M85-ös gyorsforgalmi út építéséhez is az üzemből kerültek ki a kábelvédők.

Pete András, a Polytech gazdasági vezetője ismertette az elmúlt időszak géppark és infrastrukturális fejlesztéseit. A gyártócsarnokot két ütemben bővítették, így már közel háromezer négyzetméteren folyik a termelés. A gyártórendszer-kapacitás bővítés miatt új hűtőberendezést is telepítettek.

Végezetül azt is megtudtuk, Magyarországon egyedüliként Fertőszentmiklóson található az a csévélőberendezés, amely nagy átmérőjű csövek feltekercselését oldja meg, kielégítve ezzel elsősorban a Nyugat-európai piacok elvárásait.