Magyarország és az Egyesült Államok felsőoktatási és gazdasági kapcsolatainak erősítése céljával hívta életre Pazaurek Piros közép-floridai tiszteletbeli konzul a Hungarian Summit elnevezésű rendezvényt, amit évenként változó helyszínen tartanak.

A koronavírus-járvány miatt először tavaly, Floridában került sor személyes jelenléttel az eseményre, idén pedig Magyarország volt a házigazda.

A budapesti program mellett a résztvevőket – köztük a tengerpartjáról és autóverseny-pályájáról ismert Daytona Beach polgármesterét, az USA legnagyobb autóverseny-sorozatokat működtető szervezete, a NASCAR igazgatóját, egyetemi elnököket és alelnököket – egy napra a Széchenyi István Egyetem látta vendégül Győrben, akik emellett dr. Dézsi Csaba András polgármesterhez, az Audi-gyárba és a Révai Miklós Gimnáziumba is ellátogattak.

A vendégek az Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyét két arannyal és egy világcsúccsal záró hallgatói csapat, a SZEnergy Team Széchenyi István egyetemi központját is megtekintették.

Fotó: Csaba Jozsef Majer // Majer Csaba Photo

Az intézményben dr. Lukács Eszter nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettes adott képet a vendégeknek a magyar felsőoktatásról és a győri egyetemről. Kifejtette: az elmúlt néhány évben 21 magyar egyetemen valósult meg a modellváltás. Ezek az intézmények alapítványi fenntartásba kerültek: autonómiájuk továbbra is megmaradt, ugyanakkor nagyobb finanszírozási szabadságot élveznek. Hozzátette: a modellváltók közé tartozik a Széchenyi István Egyetem is, amely a hatodik legnagyobb egyetem Magyarországon, a QS világranglistája alapján pedig az ötödik legjobb hazánkban.

Az amerikai küldöttség a győri Révai Miklós Gimnáziumba is ellátogatott, ahol Horváth Péter igazgató és diákok fogadták őket. Fotó: Dudás Máté

Dr. Lukács Eszter beszélt arról is, hogy a nemzetköziesítési folyamat 2018-ban kezdődött el a Széchenyi-egyetemen, és néhány év alatt jelentős eredményeket sikerült elérni, amit mutat, hogy a hallgatók ma már a világ hetven országát képviselik. Büszkék arra, hogy 2020 óta az amerikai Rhode Island-i Egyetemmel együtt angol nyelvű, kettős diplomát adó, az AACSB által akkreditált MBA-képzést indítanak. Az elnökhelyettes leszögezte: rendkívül fontosnak tartják a magyar–amerikai kapcsolatok erősítését, és arra törekszenek, hogy minél több amerikai fiatalt fogadjanak. Számukra többek között rövid képzési programokat kínálnak, amilyen például a minden év júliusában megtartott Audi Development Camp. Dr. Lukács Eszter hozzátette, hogy a Széchenyi-egyetem több mint háromezer vállalkozással áll szoros kapcsolatban. Ezen együttműködések további erősítésére Győrben, Mosonmagyaróváron és Zalaegerszegen tudományos és innovációs parkokat hoznak létre. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a sportra is, az egyetem sportolói különösen a vízi sportágakban és női kosárlabdában sikeresek, az evezősök például többször az Oxfordi Egyetemet is legyőzték.

Kolossváry Tamás, a Széchenyi István Egyetem Zalaegerszegi Innovációs és Képzési Központjának vezetője az egyetemet fenntartó alapítvány tulajdonában lévő ZalaZONE-ról elmondta, hogy a világ legmodernebb tesztpályájának számít, amely tovább erősíti az intézmény innovációs és gazdasági ökosztisztémáját. A létesítménykomplexum egyaránt alkalmas hagyományos és speciális felhasználású, önvezető és elektromos járművek tesztelésére. Hozzáfűzte: a Széchenyi-egyetem képzésekkel, szolgáltatásokkal és – elsősorban dróntechnológiai alkalmazásokat és autonóm közlekedési rendszereket érintő – kutatás-fejlesztési projektekkel van jelen a ZalaZONE-on.