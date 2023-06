- A magyar kormány a szakképzés mellé állt, és egy átalakítási folyamat végén létrejöttek a centrumok, majd a centrumok mellé az ágazati képzőközpontok, amelyeknek az volt a célja, hogy egy 21. századi, modern oktatást hozhassunk létre a szakképzésben, hiszen a szakemberekre mindig szükség van - összegezte az elmúlt évek eredményeit dr. Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára. Úgy folytatta: - Akkor van sikeres magyar ipar, ha sikeres szakképzés sikeres utánpótlást tud nyújtani. Rámutatott arra: az ágazati képzőközpontok létrehozásával lehetőséget adtak arra, hogy ne aprózódjon szét a forrás; országosan a szombathelyi volt a harmadik projektátadó. - Olyan gépeket tudtunk beszerezni, amik a legmodernebb eszközök, a legmodernebb oktatáshoz tudnak így hozzájárulni - fogalmazott dr. Nobilis Márton, aki utalt arra is, mennyire fontos a magyar élelmiszeripar, s hogy önellátóak legyünk, minderre a Covid-járvány és a szomszédban zajló háború is felhívta a figyelmet.

Szombathely elöl jár a duális képzések terén

- A jövő az automatizálásban, a digitalizációban és a legmodernebb technikák alkalmazásában van. Ezt csak a legjobb képzést kapó, jó képességű és a legjobb eszközökön tanuló fiatalok tudják megvalósítani, akik benne élnek egy vállalat, egy cégcsoport mindennapjaiban - hangsúlyozta dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője. Rámutatott arra is: büszkeséget jelent, hogy Szombathelyen az ELTE SEK duális gépészmérnökképzése után a duális élelmiszeripari és mezőgazdasági képzés is utat tört és helyet talált magának.

Több, mint 300 diák munkaszerződést köthetett

Nyolc céggel alapították meg a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Ágazati Képzőközpontját tavaly szeptemberben - emlékeztetett Lendvai Ferenc, a nonprofit kft. ügyvezető igazgatója. Kiemelte: munkaszerződéssel már több, mint 300 tanuló rendelkezik, nyári gyakorlatot 129-en végeznek. Szeptemberre pedig a szerződött diákok száma várhatóan 330-ra emelkedik, céljuk a 350-es létszám elérése. A tanulók - akik korábban is végeztek szakmai gyakorlatot - munkájukért fizetést kapnak, ez havi bruttó 100 ezer forint.

Van még feladat a szakképzés fejlesztése érdekében

Drahos Péter, a projektet lebonyolító cég képviselője kiemelte: a diákok munkaalapú tanulása előnyt élvez, ahol a fiatalok visszajelzést is kapnak arról. értékteremtő munkát végeznek, ez pedig önbecsülésükre is pozitívan hat. A további feladatokról is szólt: így a szakképzésben a kerettantervek helyett mindenhol ki kell dolgozni egy saját, munkatevékenység-alapú képzési programot. Ebben a tömbösített órarend és az egységes értékelés kialakítása is hangsúlyt kap.

Az eseményen átadták az Év dolgozója és az Év tanára elismerést is: előbbit Szabó Klaudia Anett, a Herman-iskola iskolatitkára, utóbbit Varga Róbert földmérő mérnök, tanár vehette át. Az esemény részeként a jelenlévők megtekintették azokat az oktatási eszközöket, amiket a GINOP-projekt során vásároltak.