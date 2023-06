Szijjártó Péter a múlt héten azt mondta, hogy majd kétéves előkészítő munka eredményeként jutottak el a döntésig. Miért Magyarország? Miért Ács?

Először építünk gyárat Európában. Kiemelt, mondhatni kirakat-beruházásként kezeljük ezt a projektet. Ennek megfelelően meghatározó szempont volt, hogy hol valósul meg a fejlesztés. Nagyon sok különböző szempontot kellett figyelembe venni, elemezni, mérlegre tenni. Természetesen döntőnek bizonyult, hogy minél közelebb legyünk a termékünket felhasználó cégekhez, minimalizálva a szállítási távolságot, a cégünkre jellemző környezettudatos gondolkodás szellemében. Hiszem, hogy Ács kiváló helyszín, ahol sikerül megvalósítani a céljainkat és hozzájárulhatunk a város, a környék látványos fejlődéséhez, a helyiek életminőségének javításához. A Bamo Technology Hungary Kft. egy üzleti vállalkozás, de nekünk Kínában is kiemelten fontos az emberek, a dolgozóink jóléte. Ácson is ugyanígy gondolkodunk, az itt élők biztonsága és egészsége is rendkívül fontos számunkra.

Szentirmai István, Ács polgármestere az Önök üzleti érdekeire hivatkozva nem árult el részleteket a hivatalos bejelentés előtt. Mi volt a titkolózás valódi oka?

Minden Európai Uniós óriásbefektetés nagyon egyértelmű és szigorú szabályok szerint történik, amiknek a betartása elengedhetetlen. Az egyik ilyen előírás, hogy a befektetőnek több országot kell megversenyeztetnie és a hivatalos bejelentésig kötelező a titoktartás. Ez egybeesik a tőzsdén szereplő anyacégünk szabályaival is. Tehát valójában az Európai Uniós rendelkezésekkel összhangban jártunk el.

Magyarországon az akkumulátorgyártás megítélése finoman fogalmazva is meglehetősen ellentmondásos. Gyakorlatilag mindent akkumulátorgyártásnak gondolnak az emberek, aminek köze van az akkumulátorhoz. Az ácsi üzemben pontosan mi történik majd?

A ma ismert technológiák katódgyártási eljárása a legmodernebb technológiát használja; emissziós hatása, károsanyag-kibocsátása nem számottevőbb, mint például egy gyógyszeripari gyártási folyamaté. Teljesen zártláncú technológia a miénk, a felhasznált nyersanyagokat az EU és a magyar szabványoknak mindenben megfelelve szerezzük be, szállítjuk és tároljuk. A termék előállítása a világ legfejlettebb automatizált gyártósorain történik. Fontos, hogy a katódgyártás, a folyamat és a végtermék szempontjából is teljesen más, mint az akkumulátorgyártás.

Fülöp Ferenc, a Huayou csoporthoz tartozó Bamo Technology Hungary Kft. közkapcsolati igazgatója.

Az ácsiak csalódottak, mert úgy érzik, senki nem egyeztetett velük, akarják-e ezt a gyárat, és félnek, féltik a gyermekeik, unokáik jövőjét. Mit gondol, sikerül őket meggyőzniük, eloszlatni a félelmeiket és a többséget a beruházás mellé állítani?

Nagyon remélem. Partnerként, potenciális munkavállalóként tekintünk az ácsiakra és a környéken élőkre. Fontosnak tartjuk az emberek pontos tájékoztatását, a transzparenciát és a konstruktív párbeszédet. Katódgyárak működnek Európában, Németországtól Lengyelországon át Svédországig. Ráadásul a mi technológiánk a legmodernebb és a legbiztonságosabb.

A bejelentéskor annyi hangzott el, hogy 2026-ban már termelni fog a gyár. Mi történik addig, mit lehet tudni a következő hetek, hónapok programjáról?

Nagyon röviden, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés és próbagyártás. A tervezés fél évig is eltarthat, mert nem csak a csarnokok épületét kell megrajzolni, de minden használandó berendezésnek, technológiának is szerepelnie kell benne aprólékosan részletezve. Ha mindezzel megvagyunk, akkor kezdődik az engedélyeztetési folyamat. Ehhez csak annyit, hogy a magyar előírások szigorúbbak, mint az EU-s szabályok és természetesen azon vagyunk, hogy mindkettőnek maximálisan megfeleljünk. Az a célunk, hogy kirakat-beruházásként bizonyítsuk, lehet katódgyárat üzemeltetni a zöld értékek mentén. Nagy mennyiségben megújuló energiát fog használni majd a gyár. Ez egyébként elvárás is a végfelhasználó autógyárak részéről. A BMW, VW, egyéb európai autógyártók „felügyelete”, a magyar hatósági kontroll mellett erős biztonsági garanciát jelent mindenkinek. Biztos vagyok benne, hogy mire megindul a termelés, sikerül eloszlatnunk a kételyeket és közös büszkeségünk lesz a gyár, amihez esetleg napelempark, a termelési szennyvizet újrahasznosító és az esővizet összegyűjtő, tisztító egységek is tartoznak majd.