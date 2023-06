Több mint 12 milliárd euró beruházás a vállalat alapítása óta

Prémium minőségű termékek és szolgáltatások, innovatív technológiák és fenntarthatóság Győrből a világnak

Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke: ,,30 év szaktudásával fenntarthatóan alakítjuk a jövő mobilitását"

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a vállalat magyar gazdaságban betöltött szerepét méltatta. - Az Audi és Magyarország harminc éve tartó együttműködése igazi sikertörténet, amelynek hatalmas a jelentősége a nemzetgazdasági teljesítmény szempontjából is - jelentette ki.

- Az elmúlt évtizedek legveszélyesebb korszaka köszöntött Európára, ezáltal felértékelődtek a biztos pontok, a megbízható partnerségek jelentősége. Kiváló példa Magyarország, Győr és az Audi kapcsolata, amely immáron három évtizedre tekint vissza - fogalmazott Szijjártó Péter.

Nincs ok a félelemre

A miniszter kiemelte, hogy nagy viták folynak Magyarországon arról, hogy az elektromos autóipari beruházások milyen veszélyekkel járhatnak, és ez 30 évvel ezelőtt az Audi Hungaria győri alapításakor sem volt másként. Azt hiszem, három évtizednyi távlatból világossá válhat mindenki számára, hogy egy új beruházástól semmilyen módon nem kell félni, főleg akkor nem, ha a beruházók szigorú szabályokkal szembesülnek, és azokat mind be is tartják - hangsúlyozta.

-Az autóipar forradalmi megújulása szükségszerű, ha megakarjuk őrizni a bolygót a következő nemzedékek számára. A közlekedés adja a globális károsanyag-kibocsátás 14 százalékát, így ezt csökkentenünk kell -fűzte hozzá Szijjártó Péter.

Öt éve kezdődött Győrben az elektromos motorok sorozatgyártása. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez lendületet adó momentuma volt annak, hogy a kormány stratégiai irányként határozta meg azt, hogy Magyarország, mint a hagyományos autóipar egyik európai fellegvára az új korszakban is a kontinens vezető országai közé tartozzon.

Az Audi a legnagyobb beruházó

- Az Audi Hungaria Magyarország egyik legnagyobb árbevételű vállalata és legnagyobb exportőre, amely 8 százalékát adja a teljes magyar GDP-nek. A vállalat a három évtized alatt 12 milliárd eurót fektetett be hazánkban, és ezzel egyértelmű birtokosa "a magyar járműgyártás legnagyobb beruházója" címnek. Az Audi folyamatos fejlesztései nélkülözhetetlenek voltak, hogy a magyar autóipar termelési értéke átléphesse a régóta álomhatárnak számító 10 ezer milliárd forintot. Átütöttük az "üvegplafont", és rögtön 12 ezer milliárd forintot sikerült elérni. Magyarország az Audival képzeli el a jövőt, és az Audi is Magyarországgal képzeli el a saját jövőjét" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.

- Harminc éve az AUDI AG megalapította Németországon kívüli, első külföldi gyártótelephelyét Magyarországon. Az akkori tervekben egy 600 fős, évente 600 000 motor gyártására képes termelőüzem létrehozása szerepelt. Ma az Audi Hungaria a világ legnagyobb motorgyára, ahol közel 12 000 munkatárs évente mintegy 1,6 millió motort és 170 000 autót gyárt - tekintett vissza az elmúlt három évtizedre Alfons Dinter, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke. Hozzátette, hogy a győri négykarikás vállalat évente kétmillió motor és kétszázezer autó gyártására is képes, ezért céljuk, hogy ismét elérjék ezeket a számokat.