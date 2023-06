Áprilisban írtunk arról, hogy a ­­vármegyei 1500 fő alatti településeken élők féltik a postájukat. A két fél között azóta is tartanak az egyeztetések, hogy megmaradhat-e a régi változat, mobil postát kap-e a falu, vagy találnak esetleg vállalkozót, aki befogadja üzletébe a csekkfeladást, levél- és csomagfelvételt.

Az állami szolgáltató ugyanis előremenekülne: partnerségi programot kínál annak a helyi vállalkozónak, aki üzletében – például kisbolt, gyógyszertár – elvégzi azokat a feladatokat, amelyek eddig a postáé voltak, és ezért értesüléseink szerint havi 235 ezer forint plusz áfát fizetne.

Veszprémvarsány 1500 fő alatti település a Bakony lábánál. Vaderna Melinda polgármester lapunknak azzal kezdte: a fő cél, hogy valamilyen formában továbbra is megmaradjon a posta.

– Tárgyalunk a szolgáltatóval, mondták, hogy van időnk, nem kell kapkodni. Három lehetőség van: az önkormányzat üzemeltetése, egy vállalkozó bevonása vagy mobil posta. Egyelőre a mobil posta az, amit a legkevésbé szeretnénk. Van vállalkozó, aki vállalná, hogy üzletében működjön tovább a posta. Talán a legnagyobb gond, hogy találni-e egyáltalán postást... Főleg, ha például csak részmunkaidőben kellene ellátni a feladatot... – fogalmazott Vaderna Melinda, aki hozzátette: a térség egyik kis központja a falu, szükségük van bizonyos szolgáltatásokra.

Egy ember két faluban

Kajtár József, Lázi polgármestere régóta tárgyal a Magyar Posta képviselőjével, 51 oldalas szerződést is kaptak. A településvezetőnek az állami szolgáltató korábban küldött levelében azt írta: maradhat minden a régiben, ha havonta nettó egymillió-háromszázezer forintot fizetnek. A mostani helyzet szerint helyettesítőt keresnek, aki félig Veszprémvarsányban, félig Láziban lenne postás. – Biztosítanánk a fűtött, kivilágított helyiséget, Veszprémvarsányban pedig van posta, így szerintünk megoldható lenne akár egy költségkímélő megoldással a szolgáltatás fenntartása – jelentette ki Kajtár József, majd hozzátette: a hírek szerint havi 235 ezer forint plusz áfát adna a posta annak a vállalkozónak, aki tevékenységi körében ellátná a postai feladatokat – ez bizony nem sok.

Van település, ahol bevált a mobil posta, mert pontos, megbízható, máshol viszont sok rá a panasz. Győrasszonyfán például csak a legjobbakat mondják róla, közölte a Kisalfölddel Valiczkó Mihály polgármester. Időre jön, házhoz, még jobb is, mint a korábbi helyzet, amikor a postának üzlethelyisége volt.

Akár hosszabb nyitvatartás

A Magyar Posta Zrt. közölte: nemzetközi viszonylatban számos országban működnek hasonló formában posták. A Magyar Falu Program keretében megújuló kistelepülési üzletek közül 220-ba integrálódik be postai szolgáltatás. A tapasztalatok szerint ez az üzemeltetési forma mind az ügyfelek, mind a partnervállalkozások számára hatékonyan és eredményesen működik, fűzték hozzá. Pluszelőny, hogy a szolgáltatások továbbra is helyben, a korábbinál akár hosszabb nyitvatartási időben elérhetők maradhatnak.

Egyre nagyobb szerep jut a mobil postának. Van település, ahol még idegenkednek tőle, máshol viszont elégedettek vele. Fotó: MW-archív

Fotó: Berán Dániel

Van, amit megtartanak

A postánál azzal egészítették ki mondandójukat, hogy a felvételhez köthető tevékenységet (csekkfelvétel, levél-, csomagfelvétel elősegítése) kívánják partneri kezelésbe adni, a háznál történő kézbesítést továbbra is a Magyar Posta Zrt. végzi. Azt is közölték, a program népszerűségét jól példázza, hogy a meghirdetése óta eltelt két hónapban 113 településen 48 önkormányzattal és 65 vállalkozással együttműködésben indult meg a szerződéskötés folyamata, és még 741 településsel folynak egyeztetések. További kérdéseinket is elküldtük nekik, amint válaszolnak, közöljük.

Kis falvak

Több mint 2300, kétezer fő alatti magyar településen nincs postai szolgáltatás.