Közlésük szerint az albérletárak emelkedtek idén, ugyanakkor van olyan megoldás, amellyel lefaraghatók a bérleti díjak.

A legnagyobb kínálattal rendelkező fővárosi városrészekben, így a XI. és XIII. kerületben lévő kiadó lakásokat 230 és 245 ezer forintos átlagos bérleti díjért kínálták kiadásra a tulajdonosok. A nagy egyetemvárosok közül Debrecenben és Győrben május közepén 150 ezer forint, Veszprémben 165 ezer forint, Pécsen és Szegeden 130 ezer forint, Miskolcon pedig 100 ezer forint volt az átlagos bérleti díj - írták az adataik alapján.

Korponai Levente, a money.hu vezetője a közleményben kifejtette: az állami támogatással kiegészített egészség- és önsegélyező pénztári megtakarítás többféleképpen is fordítható lakáscélra. Az egyik, hogy a pénztári megtakarítással rendelkező szülő a felsőoktatási intézménybe járó gyermeke kollégiumi vagy bérleti díját fizeti a megtakarításból. Ugyanakkor a pénztári megtakarítás jelzáloghitel, ezen belül lakáshitel törlesztésére is fordítható. A pénztári megtakarítás azért kedvező lehetőség, mert a befizetett összegre 20 százalékos, évente maximum 150 ezer forintos szja-visszatérítés jár. Ez állami támogatásként is felfogható, amivel mérsékelhető az albérlethez vagy a lakáshitelhez kapcsolódó kiadás - mutatott rá.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt emelte ki, hogy a portál adatai szerint idén május közepén Budapesten a kínálatban szereplő kiadó lakások átlagos bérleti díja 225 ezer forint volt, a vármegyeszékhelyeken pedig átlagosan 130 ezer forintot tett ki, ami 25 és 8 százalékos emelkedésnek felel meg.

Mindkét szakértő kiemelte: a pénztári megtakarításból való lakáshitel-törlesztés a mostani viszonylag magas kamatkörnyezetben szintén könnyebbséget jelenthet az érintett háztartásoknak.