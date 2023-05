A három egyesült tagbank (az MKB Bank, a Takarékbank és a Budapest Bank) hálózatára építve, az MBH Bank rendelkezik az ország legnagyobb bankfiókhálózatával. A bank most átfogó fiókmodernizációs programot indított, hogy országszerte modern körülményeket és egységes szolgáltatási színvonalat biztosítson ügyfeleinek, függetlenül attól, hogy nagyvárosban vagy kistelepülésen élnek. Ennek érdekében folyamatosan megújítja a korábbi MKB Bank és Takarékbank fiókokat. Az év végéig minden fiókon megjelennek az MBH Bank új arculati elemei, nyílnak teljesen új fiókok is, 30 fiókot pedig teljes mértékben az ügyféligényekhez és az új márkához igazítva újít meg a hitelintézet.

Az ügyfelek igényei az elmúlt években jelentős mértékben megváltoztak: napi bankolási ügyeiket szívesen intézik online, az összetettebb, tanácsadást igénylő kérdéseket azonban szeretik személyesen megbeszélni egy tanácsadóval. Az MBH Bank ennek megfelelően alakítja át fiókjait, több teret biztosítva a diszkrét tanácsadásra. Az új fiókok már akadálymentesítettek, így a mozgássérült vagy vak- és gyengénlátó ügyfelek számára sem jelent gondot az itteni ügyintézés.

Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese elmondta: - Elődbankjaink - főképp a Takarékbank - révén erős gyökereink, valamint kiterjedt fiók- és ATM-hálózatunk van a vidéki Magyarországon. Előnyünk, hogy ügyfeleink 95 százalékához egy MBH bankfiók esik a legközelebb. Ezt az örökséget visszük magunkkal, továbbra is az egész országra figyelünk, és fontosnak tartjuk, hogy az ország egészében egyforma színvonalú, modern fiókok várják majd ügyfeleinket. Ezért nemcsak a nagyvárosokban, de olyan kisebb településeken is megújítjuk fiókjainkat, mint most Pannonhalmán - emelte ki Ginzer Ildikó.