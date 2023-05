– Amellett tehát, hogy átgondoljuk: ilyen időjárási körülmények között az egyes tájegységeken milyen növényeket tudunk termelni, és genetikailag a szárazsággal szemben ellenállóbb növényeket termesztünk, a vízválságra adandó egyik válaszként a meglévő talajvízzel és a csapadékkal is sokkal fegyelmezettebben kell gazdálkodnunk, mint eddig bármikor. Az öntözésfejlesztés a magyar mezőgazdaság versenyképességének megtartásához és további növeléséhez elengedhetetlen – emelte ki Nagy István, aki arról is beszélt, hogy május elejéig 190 öntözési közösséget ismertek el, melyek csaknem 76 ezerhektárnyi területen folytatnak öntözéses gazdálkodást. Az eddig meghozott támogatói döntések eredményeként immár 38 közösség részesült több mint 2,6 milliárd forint támogatásban, és októberben újabb támogatási kör nyílik.

370 vállalkozása közül az egyik zászlóshajó a Talentis Agro Csoport – vette át a szót Mészáros Lőrinc, aki mint elmondta, az agrárium a szívéhez közel álló terület: "A talajnedvesség folyamatosan csökken, ezért is óriási szükség van az öntöző berendezések telepítésére." A mezőgazdasági csoport tulajdonosa szerint öntözéssel az eredményesség, termelékenység is növelhető. Eddig a cégcsoport egyébként hatmilliárdot fordított erre a célra, de amint azt Makai Szabolcs vezérigazgató kifejtette, ez az összeg három év alatt a kilencmilliárdot is elérheti.

Egyébként a most átadott hársfamajori öntözőtelep 580 millió forintból készült el, közel 350 milliós támogatással és 264 hektárt tud vízzel ellátni. A Lajta-Hanság Zrt. területén egyébként még Jánossomorján terveznek hasonló fejlesztést, ott egyébként majd 630 hektárt szeretnének öntözni.