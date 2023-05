A Wiking Yacht Club az első fecske lehet Győr kikötőfejlesztéseinek sorában a Mosoni-Duna és az Iparcsatorna torkolatánál.

– Az első stégek június végére megépülnek, idén ötven helyet tervezünk kialakítani mintegy 200 millió forintból. Az biztos, hogy a negyvenlábas, tíz-tizenkét méteres hajók beférnek, de még az is elképzelhető, hogy tizenöt méteres hosszig be tudjuk őket fogadni – fogalmazott lapunknak a beruházó Wiking Yacht Club tulajdonos-igazgatója, Varga Miklós, aki azt is hozzátette, hogy évről évre bővíteni szeretnék a klubot, a ráfordított összegeknél pedig a határ a csillagos ég. Három-öt év múlva pedig akár 100 hajó is ringatózhat a vízen. Tart az engedélyeztetés, a víz és villany bevezetése a területre, a partszéleket a héten kezdik el kialakítani. A vizesblokkok, a büfé egyelőre mobilkonténerekben kapnak helyet.

Mindenkinek el kell férnie

– Nagyon hiányzott már, hogy a Mosoni-Dunának, Győrnek legyen egy jachtkikötője. Az emberek rengeteget dolgoznak, kikapcsolódni pedig szerintem a legjobban a vízen, a vízparton lehet egyedül vagy akár családdal. Egy kellemes helyet szeretnénk teremteni büfével, bográcsozási lehetőségekkel, letéve a vízi élet alapjait a Mosoni-Dunán – vázolta fel a tulajdonos. – Aki fizet és elfogadja a klubélet szabályait, az jöhet, nem zárunk ki senkit. Éppen most mértem le, Mosonmagyaróvár és Gönyű között negyven kilométer hosszú a folyó, úgy vélem, hogy mindenkinek bőven jut hely rajta, el fog férni egymás mellett a horgász, a sportolni vágyó kajakos vagy kenus és a mi motorcsónakosaink is. Fontos persze, hogy a vízen senki ne zavarja a másikat, meg kell alkotni a pontos szabályokat.

Négy kikötőmestert vettek fel

A kikötő Győrben, a Mosoni-Duna és az Iparcsatorna torkolatánál található csendes, szeparált területen épül, könnyen megközelíthető autóval, tömegközlekedéssel, kerékpárral. Négy kikötőmestert már felvettek, ők most tanulnak be. A máshol már készülő stégek mellett főleg motorcsónakok állnak majd, illetve horgászcsónakok, és az Egyesült Államokban már nagy divatnak örvendő wakeboard- vagy szörfhajók, amelyeket a motorcsónak után lehet kötni és húzni, a gyerekek nagy örömére.

Varga Miklós elmondta, hogy felvidéki magyarok nagy számban érdeklődtek már nála a beruházás hallatán, Komáromból, Pozsonyból sokan hívták. Szeretné, ha létrejönne egy közösség, amelynek tagjai évente néhányszor együtt járnák a Dunát, lecsorognának Budapestig, Bajáig, aztán vissza. Az országban négy hasonló kikötőt építettek eddig (Budapesten a Hajógyári-szigetnél és a XIII. kerületi Marina-parton, a fővárostól északra a Dunán Sződligetnél és Szentendrénél). Terveik szerint júniusban nagyszabású nyitórendezvényt tartanak.

A mólók közül a tervek szerint kettő épül meg ebben az esztendőben. Látványterv: wiking.hu

Júniusban nyithat a Nemzetközi állomás is

Küszöbön áll egy másik kikötő építése is, amely a Dunakapu téren fogadná a szállodahajókat. Az elképzelések szerint a Dunakapu térnél horgonyzó Westy étteremhajó mellett három kikötő is lenne. Egy a sétahajóknak, egy nagyobb a Nagy-Dunáról Győrbe látogató turisták járműveinek, egy pedig a magán- és egyéb kishajóknak. Ennél tart az egyeztetés a győri önkormányzat, a Mahart PassNave Kft. és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság között, eredetileg már májusban nyitott volna. Viszont a Mahart PassNave Kft. tegnap érdeklődésünkre azt közölte, hogy a Vének–Gönyű Nemzetközi Hajóállomás kivitelezése már folyamatban van, azonban a Duna magas vízállása és a folyamatos esőzések miatt a munkálatok tolódnak. A kikötő a Győr–Gönyű zsilipnél fogadja majd a szállodahajókat, átadása várhatóan június végén lesz. Létesítésével a nemzetközi szállodahajók számára is elérhetővé válik Győr–Pannonhalma és térsége, és már több hajótársaság érdeklődött az idei kikötések iránt.