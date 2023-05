A legtöbben a magyar eperre esküszünk, bár nehezen bírjuk ki, hogy ne vegyünk le valamelyik üzletlánc polcáról egy dobozzal még a szezon kezdete előtt. A legtöbbször csalódás is az első kóstolás, mert nem az az igazán édes, mint ami a hazai földön terem. Az import napokig utazik és kényszeréretten kerül a boltok polcaira. Az eperkedvelőknek jó hír, hogy a legtöbb helyen már magyar gyümölcsöt kapni. Igaz, még csak a fóliában nevelt fajtákat. Sorra pakolnak ki az árusok a főutak mentén és a bevásárlóközpontok parkolóiban. A kínálatban megtalálható minden formájú és fajtájú, hazai, helyi és importgyümölcs is.

– Sok termett és már nagyon finom. Évek óta Lajosmizséről hozzuk, a minőség garantált – mondta el lapunknak Bátori Mária, aki Abdán, a főút mentén árulja az epret. – Éjjel érkezik a friss áru, reggel kerül a bódéba. Sajnos kényes gyümölcs, nehéz frissen tartani, így a több­naposat kedvezményesen adjuk. A másnapos eper kevésbé szép a szemnek, ezért most 1990 forint kilója. A frissen szedett kisebb szemű pedig 2790, míg a nagyobb 3490 forintba kerül – tette hozzá Bátori Mária.

Édes és helyi

Második éve termeszt epret az Abdai Börcsi Eper csapata Abda határában, másfél hektáron kilenc fóliasátorban és szabadföldön.

– Magunk termeljük, gondozzuk az ültetéstől kezdve a szedésen át. A megyében később indult be az eperszezon, április végén szedtük le az első szemeket. Jövő héten robban be igazán az érés nálunk is. Akkor viszont kicsi szedőcsapatunknak még nagyobb fokozatra kell kapcsolnia – mondta el Zsolt, az Abdai Börcsi Eper tagja.

A fóliasátrakban szépen érik, de egy-két hét múlva már a szabadföldi ültetvényről is lehet csemegézni.

Érkezik a gigafajta is

– Eddig ötszáz ládányi gyümölcsöt szedtünk le a korai fajtából. Ez is nagyon édes, megcukrozni sem kell. Nekünk ez vált be ízre, alakra és hozamra is. Egy hét múlva már beindul az óriás, Jolly fajta is, ami akár ökölméretűre is megnő. Az egy húsosabb, lédúsabb fajta. Egy szem súlya elérheti a 15 deka­grammot is – árulták el.

A termelő szerint az eper gondozási költsége megemelkedett, viszont idén több gyümölcs terem, ezért az ára kedvezőbb, mint egy évvel ezelőtt. – Küzdünk a külföldről behozott olasz és görög eprek árával, hiszen még mindig olcsóbban tudják adni, mint mi. Bár minőségben össze sem lehet hasonlítani a ket­tőt, az emberek nagy része megnézi, mire mennyit költ – véli az Abdai Börcsi Eper csapata. – Mi azt valljuk, hogy érdemesebb hazai termelőktől vásárolni, hi­­szen nemcsak őket tudjuk ezzel támogatni, de a magyar gazdaságot is erősítjük – tették hozzá.

Mivel ottjártunkkor volt szerencsénk megkóstolni a gigászi fajtát is, elmondhatjuk, hogy érdemes kivárni, mert tényleg mézédes.

A gigászi méretű Jolly nemcsak nagy, hanem mézédes is.

Fotó: Csapó Balázs

Ahogy érik, csökken az ára

Az Abdai Börcsi Eper ízletes gyümölcseivel Győrben és környékén több helyen is találkozhatunk: Abda határában, az adyvárosi tó mellett és a hiper Tesco főbejáratánál.

– Hajnalban szedjük le az epret és szállítjuk ki, így csakis a legfrissebbet kínáljuk. Bátran bárki kiválogathatja, mennyit és melyik szemeket szeretné hazavinni, de persze vannak előre összekészített dobozok is. A hét elején 3000 forint volt még kilója, de ahogyan folyamatosan érik, az ára is csökken. A szabadföldi beérésekor is először még drágábban lehet kapni, viszont idővel az is csökken – hangsúlyozta Zsolt.