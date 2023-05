– Tavaly 450 forint volt egy gombóc, idén egy százassal emeltük 550 forintra, ez az általános a győri belvárosban. Ennyit muszáj volt rátennünk, az alapanyagok ára nagyon megemelkedett, például egy ötvenkilós tejpor 33 ezer forintról 72 ezer forintra. Ezzel együtt az a tapasztalatunk, hogy sok a vásárló. Az első gombócokat még március első hetében adtuk el. Kijelenthető, hogy amint egy kicsit kisüt a nap, máris megjelennek a vásárlók, ennyi örömet azért megengednek maguknak – osztotta meg lapunkkal tapasztalatait a győri Dolcevita Eis munkatársa, Germann Ferenc.

A győri Dolcevita Eis cukrászdában a fagylaltot egyre többen kérik pohárkába, és nagyon népszerűek a mindenmentes változatok, ugyanis egyre több a gluténérzékeny.

Hatszáz felett is

Sopronban a megkérdezettek többsége még mindig inkább a hagyományos ízeket kedveli, a csokoládé és vanília továbbra is sláger, ahogy a joghurtos, gyümölcsös fagylaltok is.

– Széles a kínálat, a hagyományos fagylaltok mellett kapható különleges ízű, például gránát- almás-pisztáciás és a laktóz-, glutén- vagy cukorérzékenyek által fogyasztható finomság is, de a finom ízeknek köszönhetően mások szintén szívesen fogyasztják. Az ára borsos, a hatdekás gombóc 550 és 650 forint között van, de többen elmondták, hogy gyermekeik, unokáik és ők maguk is szeretik, így megvásárolják – nyilatkozta lapunknak Alföldi Anita, a soproni Dömötör cukrászda pultosa.

A csoki, a vanília örök

A pázmándfalui Andrea Tortaműhely decemberben nyitotta meg a kapuit, egy régi házat újítottak fel. Mészárosné Kemecsei Andrea felnőtt fejjel tanulta ki a cukrászszakmát.

– A környéken 490 forint alatt nem lehet minőségi fagylaltot kapni, mi tíz forinttal olcsóbban adjuk, bevezető áron. A Lufi fagyizó termékeit áruljuk. Továbbra is az alapízek, a csoki, a vanília, a puncs, a citrom a legnépszerűbb, illetve a rétegelt fagyik, tehát amikor a termékbe például még gyümölcszselé is kerül. A tölcséres mellett egyre többen kérik sétálópohárba a fagyit – avatott be minket Mészárosné Kemecsei Andrea.

Sopronban is finom a fagyi: Nándor és kisfia, Vitó. Fotó: Szalay Károly

Több rajta a haszon, mint a süteményeken

– A hosszú tél nem tett jót a piacnak, ugyanis a cukrászdák szinte a fagylaltból élnek – nyilatkozta a Kisalföldnek Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. – Bár a termék előállítása sokba kerül, magas a villanyszámla, drágák az alapanyagok, még mindig több rajta a haszon, mint a süteményeken. Ha nem változik a helyzet, elképzelhető, hogy október után egész télre bezárnak a cukrászdák. Annyiban reménykedhetünk, hogy talán az energiaárak drasztikus növekedése megállt, kiszámíthatóbb lesz a piac. Két éve 250–300 forint volt egy gombóc fagyi, onnét ugrott tavaly 450 forintra, ehhez képest a mostani emelést nem nevezném drasztikusnak. A legtöbb helyen 10–15 százalékos, inflációkövető volt. A cukrászdák nagyon már nem mernek emelni, mert félő, hogy ennél magasabb összeg láttán a vásárlók többsége csak egy gombócot venne. Hozzátenném, hogy a jégkrém sem olcsó, az egyik legnevesebb márkát véve annyiba kerül, mintha 520 forintért vennénk egy gombócot.