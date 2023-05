Fél perc életeket menthet és változtathat meg. Egy hónapja maradt annak, aki szeretne rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról. Tavaly 420 millió forintot kaptak ennek köszönhetően a Győr-Moson-Sopron vármegyei civil szervezetek. A segítség idén is elkél.

Május 22-ig az adóbevallástól függetlenül rendelkezhetünk az adónk 1+1 százalékáról. Az egyik százalékot egy általunk választott civil szervezetnek, a másikat pedig egy vallási közösségnek ajánlhatjuk fel. Győr-Moson-Sopronban 1728 civil szervezet közül választhatnak az adózók, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal holnapján található ezeknek a listája. Ugyanitt lehet megtekinteni azokat is, akiket idén különböző okokból kizártak a jogosultságból. Ez megyénkben 22 szervezet érint.

A Lurkó Alapítvány évtizedek óta azon munkálkodik, hogy mosolyt varázsoljon a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban fekvő gyermekek arcára. Programokat, játszóházat szerveznek, meséket olvasnak nekik. Emellett több kórházi helyiség felújításában és orvosi eszköz beszerzésében is segédkeztek a felajánlásoknak köszönhetően. Évről évre egyre többen támogatják őket segítő tevékenységükben.

– A tavalyi összegből az antennarendszert építettük ki a kórtermekben, hogy a gyerekek a szobákban is tudjanak – leginkább reggelenként – televíziót nézni. Ez a lehetőség azoknak a kis betegeknek is kellemesebbé teszi az ittlétet, akik nem tudnak felkelni, hogy meglátogathassák a játszóházat – mondta el Zajovicsné Vizer Bernadett, a kuratórium elnöke. – Az adó egy százaléka sokat jelent számunkra. Vannak családok, akik így hálálják meg, hogy foglalkoztunk gyermekükkel a kórházban töltött idő alatt. Ugyanakkor új önkénteseknek is nagyon örülnénk.

Nem számít, milyen gyakran vagy mennyi időre tud jönni valaki. Legyen nagymama vagy nagypapa, aki mesét olvas, egy segítőkész férfi, aki kicseréli a játékokban az elemet, vagy fiatal, aki a közösségi szolgálatot szeretné teljesíteni, mindenkit szívesen látunk.