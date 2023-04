Dr. Feldman Zsolt, Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár a Közös Agrárpolitika legfontosabb célkitűzéseit boncolgatta, fontos kérdésekre adott választ dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ szakmai főtitkára, aki a gazdaság átadásának feltételit ismertette. A generációváltást jelentős anyagi segítség ösztönzi, mely a gazdaság átvevője esetében akár 70 ezer euró is lehet. Felmerült a családon belüli gazdaságátadás is, itt például feltétel, hogy az átvevő nem lehet 50 évnél idősebb, őstermelői vagy egyéni vállalkozói státusszal kell rendelkeznie, illetve csak egy személy lehet, ahogy az átadásnak is a gazdaság teljes egészére kell vonatkoznia.

Detre Miklós, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettes kiemelte: „Az agrártámogatások mértéke jelentősen növekedett, míg 2022-ben 1010 milliárd forint volt, idén április közepéig meghaladtuk az 530 milliárd forintot” – mondta.

Szó esett az Egységes Kérelem elektronikus felületéről is, ahol megnyílik a lehetőség a napokban, és több mint 50 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímen igényelhető támogatás. Az előadások sorában szó volt még az öntözési fejlesztésekről, és közösségekről, talaj- és növénykondícionáló készítményekről, a hazai, és uniós támogatásokról, valamint az agrárpiaci tendenciákról.