A tizenhatodik ilyen megmérettetésre Győr-Moson-Sopron megyei tanulók is szép számmal jutottak be a 193-fős döntős mezőnybe, amelyben 72 szakma 22 szakmacsoportjában mutatták be tudásukat a fiatalok.

A Győri Szakképzési Centrum intézményeiből 25 tanuló jutott a budapesti döntőbe, akik közül 21-en dobogóra is állhattak. Kilencen arany érmet, nyolcan ezüstöt és négyen bronz minősítést szereztek. A Soproni Szakképzési Centrum intézményeinek 8 selejtezőkön túljutott diákjából 5 tért haza éremmel: egy arany, két ezüst és két bronz minősítéssel.

A verseny idén második alkalommal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésével kiegészült tíz agrár szakmával is, melyeken szintén vettek részt vármegyénk intézményei, a harminc helyezett tanulóból két első és egy második helyet hoztak el.