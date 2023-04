- Egyre több sikeres és fejlett cég van a magyar kkv-szektorban, és már nem csupán exportra termelő, hanem a nemzetközi gazdaságban aktívan megjelenő cégek is működnek idehaza. Számukra komoly lehetőséget biztosítanak a huszonegyedik századi munkakultúrát és fejlettséget képviselő nagyvállalatok – hangzott el a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) által Győr-Moson-Sopron vármegyében megrendezett kihelyezett elnökségi ülésén, amely eseményen az Audi Hungaria üzemkomplexumát is meglátogatták a résztvevők.

A kihelyezett ülések célja az, hogy a VOSZ bemutassa egy-egy térség vállalkozásait és még inkább hangsúlyozza azt, hogy nem csupán a helyi közösségek boldogulását, hanem az ország gazdaságának gerincét is jelentik a hazai kis- és középvállalkozások ugyanúgy, mint a nagy cégek. A magyar vállalkozói szféra érdekképviseletét 35 éve ellátó VOSZ minden térségben az egyik legkiválóbb céget, a régió „bajnokát” is meglátogatja, hogy rávilágítson az általuk nyújtott példa jelentőségére. Az eseményen felszólalt Dr. Kovács Péter, a VOSZ Győr-Moson-Sopron vármegyei elnöke. Mint elmondta, a VOSZ célja az, hogy szerte az országban megismerje a vállalkozások problémáit és céljait és hatékonyan képviselje érdekeiket a szakpolitikai és társadalmi egyeztetéseken. Fontos, állandó program az is, hogy a vállalkozások részére információt szolgáltasson, aktívan segítse működésüket, döntéseik meghozatalát azzal, hogy értékeli az üzleti környezetet, felhívja a figyelmet a lehetőségekre és veszélyekre, és különböző fórumok keretében tanácsadást, valamint képzéseket is biztosít a tagságnak.

„A vármegye területe alapján a vármegyék sorában a középmezőnyben van, ám GDP arányos gazdasági teljesítménye alapján a második, ám az egy főre jutó GDP alapján pedig az első ugyanebben a rangsorban” – emelte ki Dr. Kovács Péter, majd hangsúlyozta a térség kivételes geográfiai elhelyezkedését, turisztikai vonzerejét és kulturális potenciálját, valamint magas foglalkoztatottsági mutatóját. A vármegyei elnök azonban kifejtette, hogy Ausztria és Szlovákia közelsége miatt erős munkaerő-elszívó hatás is jelen van, ami nagy kihívást is jelent a kkv vállalkozásoknak.

Magyarországon az egyik kiemelten fontos szereplő a gazdasági életben az Audi, amelynek győri jelenléte a teljes magyar gazdaságra kihatással van. Az eseményen elhangzott: a cég 37 ezer négyzetméteres csarnokból indult el három évtizede, mára több, mint 1,3 millió négyzetmétert tesz ki a tevékenységi területe. Dolgozóinak száma 12 ezerre nőtt, vagyis egy kisvárosnyi embernek ad munkát közvetlenül az Audi Hungaria. További, csaknem 7 ezer szolgáltató dolgozónak, külsős partnernek nyújt napi megélhetést a cég, és jelentős mértékben számít a hazai kkv-szektorra, mint beszállítóra is.

Perlusz László. A VOSZ főtitkára kifejtette: érdekképviseleti szervezetként nagyon fontosnak tartják az innovációt, a digitalizációt, azt, hogy a hazai kkv-szektor fejlettségében is szintet tudjon lépni, és a magyar vállalkozások is lépést tartsanak a legújabb ipari forradalommal. „Ebben a folyamatban kulcsszerepet játszanak az olyan nagy vállalatok, mint az Audi Hungaria, hiszen világszínvonalú technológiát, nagyfokú szervezettséget és komoly munkakultúrát hoznak Magyarországra, és jelentős részben támaszkodik Magyarországi beszállítókra is.”

A főtitkár kijelentette: A VOSZ próbálja közelebb hozni a legkiválóbb magyar vállalkozásokat a legjobb világcégekhez.