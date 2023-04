Fogadj örökbe egy ősi körtefát

– szól Burkali Gergely felhívása a tényőiekhez azzal a szándékkal, hogy közösen megmentsék a település és környéke ősi gyümölcshagyatékát. Nincs egyedül, sokan felismerik már a jelentőségét.

Az erdész fiatalember tényői portájának egy becses fája, a csaknem száz éves körtefa, amit még ükapja ültethetett.

– Az összes gyümölcsfajta közül a körte fordul elő legnagyobb számban a környéken. Az alapfajtát, a vackort is sikerült öt változatban begyűjtenem, még nemes vackort is találtam, mely igen ritka és különleges minőségű pálinkafa. A vadkörte a természetes növénytársulásokban gyakori, otthon érzi magát, szereti ezeket a dombokat. Bátran kijelenthetem, hogy akárcsak Göcsej, úgy a mi Sokorónk is körtéstájnak nevezhető. Ez az én öreg körtefám, egy régi téli körtefajta. Kovács Gyula bácsi példáját követve 2022 nyarán körülbelül hetven darab ilyen matuzsálemet jegyeztem fel csak a mi kis falunkban és ez még nem a teljes leltár. Ez hihetetlen fajtagazdagságra enged következtetni.

- Némelyik igen öreg és törődött. Rendkívül fontos lenne az ilyen vén fák leszaporítása, mielőtt pusztulásuk végleg bekövetkezne. Az is előfordulhat, hogy fajtájuk, vagy változatuk utolsó példánya lenne az enyészeté. Saját területem sajnos nincs egy összefüggő génbank létrehozására, ezért azt gondoltam, hogy megoszthatnánk egymás közt ennek az örökségnek a megőrzésével járó feladatait. Első akciónk jelmondata: "Fogadj örökbe egy ősi körtefát". Akinek elférne az udvarában egy szép gyümölcsfa, arra biztatom, csatlakozzon a mozgalomhoz. Azok jelentkezését is várom, akinek tudomása van ilyen régi fáról – beszélt az ötletéről Gergely, akit mindig érdekelt a növények, a fák élete, tulajdonságai, ezért is lett erdész. Keresztapja, a szintén erdész Burkali Tamás útmutatásával kezdte a gyűjtést, és oltani is tőle tanult. Ő hívta fel Gergely figyelmét arra, milyen fajta gazdagság van, s ezért nem is kell messzire elmenni.

Eddig csak Tényőn gyűjtöttem almát, körtét, most a nyáron szeretném a sárgabarackokat és cseresznyéket, a meggyet is lajstromba venni. Hihetetlen, hogy mennyi fajta van, s az még elképesztőbb, hogy mi mindenre lehet használni, csak ezt jóformán elfeledték már az emberek

– véli Gergely.

– Mióta megjelentek az idegen licences fajták, a kertészeti árudák azokat árusítják. Ezek nagyon kényesek a lisztharmatra, moníliára, permetezés, metszés nélkül nem nagyon teremnek. Az ősi magyar fajtáink viszont akár száz évesen is nagyon edzettek egészségesek, mind a mai napi teremnek még a bozótban is mindenféle vegyszerezés nélkül. A gyümölcs mindennapos élelem volt régen, sokféleképpen használták fel. Ezért is kezdtünk felhasználási kísérletbe, hogy azt is megnézzük, mi mire jó. Készítettünk belőle lekvárt, befőttet, pálinkát, gyümölcslevet, szörpöt, de ecetnek és aszalványnak is ki szeretnénk próbálni pár fajtát az idén. Gyűjtésem során ritkán találkoztam két szomszédos udvarban ugyanazzal a fajta gyümölccsel. Mindenkinek megvolt a saját fajtája, amit generációkon át tovább szaporítottak egyfajta családi örökségként.