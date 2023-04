– Az albérletpiac nagyon aktív, egy-két nap alatt bérbe adhatóak az ingatlanok Győrben és az agglomerációban. Ami az eladásokat illeti: a jó minőségű, kis alapterületű, a piaci árhoz közelítő ingatlanok rövid időn belül elkelnek, viszont sajnos nagyon sok az olyan otthon is, ami eleve túlértékelt, vagy nem találkozik a vevő igényeivel – fogalmazott lapunknak a győri IC Estate Ingatlaniroda tulajdonosa, dr. Szabó Ákos.

Tapasztalatai szerint Győrszentivánon jelenleg nehéz házat eladni, az emberek inkább Bőny és Bábolna felé keresgélnek. Emellett sajnos Ménfőcsanakon sem épülnek újabb ingatlanok, pedig lenne rájuk kereslet.

– Szabadhegyen mindig jó a piac, itt a családi házak, a panelok és az új építésű házak egyszerre vannak jelen, jó együttest alkotva – mondja az ingatlanpiac helyzetéről dr. Szabó Ákos. – Révfaluban és Nádorvárosban mindenki építési telket keres, ami viszont nincs. A Belvárosban pedig elsősorban csak bérlik az ingatlanokat, itt a korszerűsítések, felújítások, tetőtér-beépítések tudnák fellendíteni a piacot. Felkapottak a kis alapterületű, jó elhelyezkedésű lakások, kocsibeállóval. Ennyire nem szerencsések a hetvenes-nyolcvanas években épült, nagy alapterületű, korszerűsítésre váró ingatlanok, nagy kerttel és udvarral. Akinek hiteligénye van, jelenleg nyolc-kilenc százalékos kamattal tud számolni. Ez a korábbi időszakhoz képest egyharmados törlesztőrészlet-növekedést jelent ugyanakkora összegnél – tette hozzá dr. Szabó Ákos.

A téli időszakhoz képest érezhető az élénkülés az ingatlanpiacon, de messze nem az a szint jellemzi, mint ami az elmúlt években volt.

– Az ingatlanpiacot nagy részben a felvett hitelek tartják fenn, az egykor négy százalék alatti kamatok most nyolc és fél, kilenc százaléknál kezdődnek. Sokan meggondolják tehát, hogy inkább eltolják az ingatlanvásárlást – ezt már Bubla Zoltán mosonmagyar­óvári ingatlanszakértő mondja, és hozzáteszi: ha csökken a kereslet, akkor folyamatosan emelkedik a hirdetett ingatlanok száma.

Őszhöz képest hatvan százalékkal nőtt egyes területeken az eladó ingatlanok adatbázisa. Egyes kategóriákban szinte alig történt eladás, viszont folyamatosan kerülnek be újabb és újabb ingatlanok. A piac vegyes, tavaly rendkívül megnövekedett azon ingatlanok hirdetéseinek száma, amelyek energetikailag korszerűtlenek. A kínálat bővül, mintha feltöltenénk egy polcot, de nem vennének le belőle –fogalmazott.

A szakember szerint Mo­­sonmagyaróvár a földrajzi adottságai miatt még mindig jó helyzetben van, és nem érzékelhető az ingatlanárak csökkenése sem úgy, mint néhány másik nagyvárosban az országban.

– Amennyiben reális piaci értéken hirdetnek meg egy ingatlant, akkor a negyven-­hatvan négyzetméteres, jó állapotban lévő, fűtés szempontjából is korszerű, öt-tizenöt éves lakásokat lehet most a legkönnyebben értékesíteni. Továbbra is nehezen adhatóak el azok a nagyobb alapterületű, húsz-huszonöt évnél idősebb családi házak, amelyek felújításra szorulnak – mondta lapunknak Bubla Zoltán. Hozzátette: a reális piaci ár megtalálása nem könnyű a jelenlegi ingatlanpiacon. Túlárazott ingatlanok nagy számban vannak, sok olyan hirdetés akad, ahol a reális piaci ár felett akár húsz-harminc százalékkal magasabban hirdetik meg az adott ingatlant.