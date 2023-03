Győri fejlesztések a teljes Volkswagen Konszern számára

Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke: „A műszaki fejlesztés terén ismét szintet lépünk – csak úgy, mint a vállalat minden területén. Számunkra ezt jelenti a Next Level“

Thorsten Pfeffer, az Audi Hungaria Hajtásrendszer fejlesztés vezetője: „Büszkék vagyunk, hogy fejlesztési tevékenységünkkel aktívan alakítjuk a jövő mobilitását“

Az Audi Hungaria nem csupán a világ legnagyobb motorgyára; a motor- és járműgyártás, valamint világszintű beszerzési, IT és pénzügyi szolgáltatások mellett magas színvonalú műszaki fejlesztéssel is foglalkoznak a vállalat munkatársai.

Fotós: Mekli Zoltan / Forrás: Audi Hungária

„Az Audi Hungaria 30 éve éli a folyamatos fejlődést. Csapatunk kivételes szakemberekkel és világszintű kompetenciákkal rendelkezik. Gyártási tevékenységünk mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk Műszaki Fejlesztésünkre, amely több mint 550 magasan képzett munkatársával a teljes Volkswagen Konszern számára valósít meg fejlesztési projekteket. Stratégiánk jegyében a műszaki fejlesztés terén is szintet lépünk – számunkra ezt jelenti a Next Level“, mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

„Műszaki Fejlesztésünk már ma is az AUD AG harmadik legnagyobb fejlesztési központja. Kompetenciáink további bővítésével még fontosabb szerepet fogunk játszani a konszernszintű fejlesztési projektekben, és aktívan alakítjuk a jövő mobilitását. Fejlesztőként felelősséget vállalunk az Audi és a Volkswagen Konszern ügyfeleinek teljes hajtásrendszereiért“, mondta Thorsten Pfeffer, az Audi Hungaria Hajtásrendszer fejlesztés vezetője.

Fotós: Mekli Zoltan / Forrás: Audi Hungária

A győri Hajtásrendszer fejlesztés szakemberei a jövőben nem csak a hajtásmodulokra, hanem a hajtásrendszerekre is nagy hangsúlyt fektetnek. Folyamatosan fejlesztik azokat a tulajdonságokat, amelyeket az ügyfelek a jármű dinamikájaként éreznek – a kereszt-, hossz-, és vertikális dinamikát. Ennek eredményeként a győri Hajtásrendszer fejlesztés még több felelősséget vesz át az egész Audi és Volkswagen Konszern járműprojektjeiből. A fejlesztőmérnökök sokéves tapasztalatot és erős kompetenciákat építettek ki a belső égésű motorok területén. Az járműipari transzformáció szellemében fejlesztési tevékenységüket kiterjesztették az elektromos hajtású járművekre is.

Az Audi Hungaria Műszaki Fejlesztése több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik. A győri Hajtásrendszer fejlesztés és a Járműfejlesztés szakembereinek munkája révén a teljes járműfejlesztési folyamat széles spektrumát lefedi. A fejlesztés során a munkatársak egy olyan modern tesztlétesítményre támaszkodhatnak, amely rendelkezik belső égésű motor, villamos hajtás és ezek perifériáit vizsgáló tesztpadokkal, valamint a legmodernebb komponens- és járműtesztpadokkal. Továbbá a győri Műszaki Fejlesztés folyamatosan dolgozik a szimulációs módszereinek továbbfejlesztésén és ezek alkalmazási területeinek kiépítésén.