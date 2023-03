– A hitelkamatok jelentős emelkedése miatt folyamatosan fogynak az érdeklődők megyénkben is, pedig jól értékesíthetőnek kellene lennie egy panellakásnak, mert ez az a lakáskategória, amit nagyjából mindenki ismer – fogalmazott lapunknak Bubla Zoltán ingatlanszakértő. Mint mondja: itt lehet tudni, hogy mekkora konyhát, fürdőt, szobákat kap a vásárló. Utóbbi tekintetében a kétszoba-hallos, illetve a nappali plusz két félszobás ingatlantípusok a vonzóak, de jelen vannak az másfél szobás lakások is. A szakember lapunk kérdésére elmondta: a panelok értékesítésénél fontos a felújítás dátuma.

– A frissen vagy pár éve felújított panelok könnyebben eladhatóak, egyébként hosszabb az értékesítési idő. A vásárlók között ott vannak egyelőre a fiatal, lakást kereső párok is, de ők inkább az új építésű ingatlanokat keresik. Azok is, akik eddig albérletben éltek, valamint az idősek, akik nagyobb családi házból költöznének panellakásba. Továbbá a befektetésben gondolkodók körében is népszerű ez a lakáskategória.

– Mosonmagyaróváron a klasszikus kétszobás panellakások a piacképesek, melyeknek az irányára 25–30 millió forint. A harmincmillió felett lévő lakásokra itt szinte nincs érdeklődés. A panel jövőjét nézve azt ki lehet mondani, hogy stabil a piac, ha realizálódnak az árak, a vevőkör megmaradhat. A hitelkamatoknak azonban mindenképpen csökkenniük kell ahhoz, hogy élénküljön a kereslet – részletezte az ingatlanszakértő.

Győrben a panellakások a ’70-es és ’80-as években épültek a gyorsan növekvő lakossági igények kielégítésére. Elsősorban Adyváros és Marcalváros városrészben, de szórványosan Győr többi részén is megtalálhatóak.

– Az ingatlanpiac helyzete Győrben általánosságban pozitív, az árak az elmúlt években folyamatosan emelkedtek és a kereslet is erős maradt. Ez a tendencia tavaly év közben megtört, a panellakások ára is enyhe csökkenésnek indult, melyek ára némileg alacsonyabb, mint a téglaépítésűeké – mondta el lapunknak Hegedűs Sándor, az Openhouse értékesítési szakmai vezetője.

Hozzátette: a panelok eladhatósága nagyban függ attól, milyen állapotban vannak. Fontos az elhelyezkedés is, a jó közlekedési lehetőségekkel rendelkező, keresett területeken található lakások ára általában magasabb.

Panellakások adják a győri ingatlanpiac nagy részét. Általánosságban elmondható, ha reális piaci áron hirdetik a panelt, az értékesítési idő körülbelül két hónap. A reális ár meghatározásához célszerű szakember segítségét kérni.

Sopronban volt olyan időszak, amikor nem volt értékesítésre váró panellakás, vagy csak néhány. Jelenleg van kínálat a piacon, egy panellakás ára 30–36 millió forint helytől, emelettől függően.

– Három helyszínen lehet ilyen lakásokat vásárolni, az Ibolya úti lakótelepnél, a város Deák téri részénél, illetve a Jereván lakótelepnél. Az árak változóak, a Deák téri másfél szobás lakásokat van, aki 30 millióért, és olyan is, aki 35 millióért árulja – mondta el lapunknak Galavics Andrea, a Centralhouse Ingatlaniroda ingatlanreferense.

Hozzátette: a piacon a harminc négyzetméteres, kisebb panellakások is megtalálhatóak, ezek ára a huszonhatmilliótól egészen a harmincig változhat. A magas hitelkamatok nagy hatással vannak a piacra, az emberek óvatosak, ha vásárlásról van szó.