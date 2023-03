A Zhejiang Shuanghuan Driveline egy kínai járműipari vállalat, amely hajtáslánc-alkatrészeket gyárt és értékesít. A kelet-kínai-tenger-parti, Sanghajtól délre található Taizhouban székhellyel rendelkező cég termékeit széles körben használják autókban, motorkerékpárokban, elektromos szerszámokban és nehézgépekben. Partnerei között olyan neves márkák is megtalálhatók, mint a Volvo, a Volkswagen, a Bosch, a Caterpillar, a Black&Decker és a General Motors.

A vállalat európai befektetésben gondolkodik, s ennek jegyében járt küldöttség Min Zhang ügyvezető igazgató vezetésével Győrben. A delegáció a Széchenyi István Egyetemet is felkereste. A találkozó létrejöttében nagy szerepe volt Bolla Szilárdnak, Magyarország sanghaji főkonzuljának, aki az intézményt úgy mutatta be, mint amely nagy szerepet játszik Győr és a térség gazdasági fejlődésében. Hozzátette: az egyetem – amely rendkívül szoros együttműködésekre törekszik nemzetközi gazdasági és felsőoktatási partnerekkel – járműipari területen különösen erős kompetenciái az ipari szereplők is elérhetők.