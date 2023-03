A bank ez után Trive Bank Hungary Zrt. néven szolgálja ki ügyfeleit – jelentették be és tették közzé a bank honlapján. A Trive Bank egy új és megbízható módszert mutat be az ügyfelek digitális banki tapasztalatainak növelésére, így mostantól teljesen digitálisan fog működni – ígérték a felvásárlást bejelentő közleményben.

Mint azt a Kisalföld is megírta, a Sopron Bank korábban az osztrák Hypo-Bank Burgenland AG alá tartozott, majd 2022-ben a MagNet Magyar Közösségi Bankhoz került és a MagNet leánybankjaként működött néhány hónapig. Utána tavaly november 9-én a MagNet helyett a Trive Financial Holdingot jegyezte be a cégbíróság új tulajdonosként. Ez a felvásárlás lett készen most.