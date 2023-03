A vállalkozást az Agrárminisztérium nevében Feldmann Zsolt államtitkár köszöntötte. A politikus hangsúlyozta: könnyebb dolguk van azoknak a gazdáknak, akik ezen a szakterületen összefogva jelennek meg a nehéz tereppé vált piacon. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke ünnepi beszédében szintén az összefogás jelentőségét hangsúlyozta.

Badár Sándor is szórakoztatta a megjelent tagokat.

Családi János, a TÉSZ elnöke a cég történetét ismertette és a jelenét vázolta. Kifejtette: 2003-ban 35 taggal alakították meg a TÉSZ-t és a létszám ma is 36. Akkor hárommillió forintos törzstőkével jegyezték be a Hanság-Fertőmentit, ami a teljes vagyonukat jelentette. Most tárgyi eszközökben 408 millióval bírnak. A szövetkezet fő növényei almafélék, hagymafélék, ipari paprikák, gyökérzöldségek, káposztafélék. Családi János kiemelte: eredményesen működnek az iskolagyümölcs programban. A cégvezető kitért a fejlesztésekre is, például a néhány évvel ezelőtt átadott hűtőház építésére.