A magyar mezőgazdaság 2022-es kibocsátása megközelítette a 4 ezer milliárd forintot. Ez az összeg az ágazat által előállított értéket árazza be. A szám 17 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi, a bővülést az árak 42 százalékos növekedése eredményezte. Eredményével a hazai agrárium az Európai Unió teljesítményének 2,1 százalékát biztosította. Mindezek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nemrégiben közzétett adatsoraiban olvashatók.

– A számok alapján a magyar agrárium 2022-ben valóban nagyon szép és eredményes évet zárt. Érdemes azonban a számok mögé is nézni – elemezte a jelentést Bóna Szabolcs, a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatója, a Nemzeti Agrár- gazdasági Kamara országos küldötte. – A jelzett 4000 milliárd forint jelentős része ugyanis úgynevezett készletértékben van, ami 2023-ban mínuszként jelenik majd meg. Figyelembe kell venni, hogy a felvásárlási árak irreálisan magasak voltak tavaly. Főleg a növényi termékek esetében szálltak el, az állati termékek annyira nem követték ezt a folyamatot. Azaz a szép eredményekhez azért az árhatás, az árfolyamhatás is hozzájárult.

A KSH összefoglalójából kiderült, hogy a tavalyi aszály miatt a haszonnövények terméseredménye csökkent és a ráfordítások miatt az állattenyésztés teljesítményére is rossz hatással volt.

2,2 millió forintot adtak átlagosan egy hektár földért. Az emelkedés 200 ezer forintos 2020-hoz képest.

A legfontosabb növények közül a kukorica terméseredménye 57, a búzáé 18, az árpáé 10 százalékkal esett vissza. Az állattenyésztésen belül például a felvásárolt tej mennyisége is csökkent 3,2 százalékkal. Győr-Moson-Sopronban 2022-ben 63 ezer darab volt a szarvasmarha-állomány. A vágósertés mennyisége is kevesebb lett. A 2022. decemberi adatok szerint 2,6 millió alatt volt, ami az egy évvel korábbihoz képest 6,2 százalékos csökkenés. Vármegyénkben tavaly decemberben 98 ezer sertést tartottak a gazdák. A baromfiállomány is hasonló adatokat mutat. 2022-ben 29,1 millió tyúkot tartottak az országban, 9,3 százalékkal kevesebbet, mint 2021-ben. A vármegyében 971 ezer tyúk élt.

Továbbra is emelkedő tendenciát mutat a termőföld vételi ára. 2021-es adatok állnak rendelkezésre. A statisztika szerint Győr-Moson-Sopronban átlagosan 2,2 millió forintot adtak egy hektár földért, ami körülbelül kétszázezer forintos emelkedés 2020-hoz képest. Ezekkel a számokkal vármegyénk továbbra is az élmezőnyhöz tartozik. Tolna, Hajdú-Bihar, Békés vármegyék előzik meg. A bérleti díjakban is hasonló arányok mutatkoznak. Nálunk 69.900 forintért lehetett 2021-ben egy hektár földet bérelni. Baranyában 80 ezerért, Tolnában 91 ezerért, míg Nógrádban mindössze 43 ezerért.

– A klasszikus földbérleti szerződések a búza tőzsdei árára alapoznak. Mivel ez tavaly magas volt, a kifizetett díjak is megemelkedtek. Arra számítok, hogy idén a felvásárlási árak visszaállnak, így a bérleti díjak is csökkennek – jegyezte meg Bóna Szabolcs.

Bóna Szabolcs igazgató. Fotó: Kisalföld-archívum

A csornai Kocsis József a családi földeken gazdálkodik évtizedek óta. Régebben maga gondozta a birtokot, ma már bérmunkával oldja meg a művelést. Úgy fogalmazott érdeklődésünkre, hogy mindent összevetve közepes évet zárt tavaly. Kukoricát és árpát termesztett.

– Mint aszályos esztendőre emlékezünk vissza 2022-re, bár a mi térségünket közel sem érték olyan károk, mint az Alföldet. A kukoricámra az utolsó pillanatban például még érkezett némi csapadék, ami megmentette a termést. A mennyiség közepesnek volt mondható, de a felvásárlási ár kompenzálta a kiesést, hiszen jól fizették a terményt. Természetesen a költségek emelkedését tapasztaljuk mindannyian. A permetszerek, a gázolaj mind sokkal drágábbak, mint korábban. Ezt is bele kell kalkulálni a gazdálkodásba. Én magam már nem ülök traktorba a korom miatt, bár szívesen megtenném. A fiatalokban azonban teljesen megbízom, így nagyon jó partnerre találtam Bóna Balázsban, egy fiatal csornai gazdatársban. Örülök neki, amikor azt látom, hogy a következő generáció kezében is jó helyen van a magyar mezőgazdaság.