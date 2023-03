Az energiahatékonyság napjaink egyik legfontosabb kérdése, amely az ingatlanvásárlást is nagyban befolyásolja, és a lakáspiacon is erősen éreztetni hatását, éppen ezért folyamatosan dolgozunk azon, hogy a korszerűsítés és/vagy korszerű energetikai paraméterekkel rendelkező ingatlanok esetén vonzó finanszírozási ajánlatot adhassunk. Emellett – a személyes körülményeket is figyelembe véve – a lakásvásárlás a jelenlegi inflációs környezetben még mindig jó módja lehet a vagyonmegőrzésnek. A Magyar Bankholding tagbankjainál, az MKB Banknál és a Takarékbanknál épp ezért kínálunk ügyfeleinknek olyan személyre szabott pénzügyi megoldásokat, amelyek segíthetik e célok megvalósulását. Célunk, hogy minél kedvezőbb feltételekkel, széles termékpalettával elégíthessük ki ezeket az igényeket is