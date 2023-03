– Az elmúlt években olyan események befolyásolták az életünket, amivel még nem találkoztunk. Hogyan sikerült átvészelnie a városnak ezt az időszakot?

– Az elmúlt három év költségvetési szempontból bravúr volt. Kezdődött a pandémiával, az ahhoz kapcsolódó intézkedésekkel. Az orosz–ukrán háború előtt már elkezdődött egy energiaválság, majd jött a háború, és az abból adódó következmények komoly kihívások elé állítottak mindenkit. Az utóbbi három évben jelentős költségnövekedéseink, bevételkieséseink voltak, előre nem kalkulálható módon. Két munkacsoportot is életre hívtunk, amelyek tagjai segítették a munkánkat. Tavaly ősszel a kormány kért egy menedzsment­tervet. Az volt a kérdés, hogy ebben az évben mennyi lesz az energiaköltség-növekmény a kötelező feladatok esetében a takarékossági intézkedések mellett. A menedzsmenttervben a költségkalkulációkon kívül arról is beszámoltunk, hogy milyen intézkedéseket tettünk már a racionális, hatékony működés érdekében, és milyen további intézkedéseket tervezünk. Folyamatosan tárgyaltunk, végül az eljuttatott dokumentumokban mintegy 1,8 milliárd forint idei költségnövekedést prognosztizáltunk a korlátozó intézkedések fenntartása mellett. Az állam 254 millió forintot juttatott, ezt beépítettük a költségvetésünkbe.

Nehéz év áll előttünk

– Milyen az idei költségvetése a városnak?

– A költségvetésnek mindig egyensúlyban kell lennie. Tudtuk, hogy nehéz év elé nézünk. Most nem az álmok megvalósítása, hanem a működés biztosítása a cél. Harminc év után véget kellett vetni a bázis­alapú tervezésnek. 85 milliárdos főösszeggel alkottuk meg a rendeletet, amiből 57 milliárd forintot fordítunk működésre, 25 milliárd forint pedig a felhalmozási költségvetés. Iparűzési adóból mintegy 2 milliárd forinttal több bevételre számítunk, mint az előző évben. Az építményadót még 2020-ban 900 forintról 2000 forintra emeltük, de akkor a Covid miatt nem tudtuk bevezetni, ez most január 1-jétől vált aktuálissá. Megjegyzem, továbbra sincs olyan adónk, ami a lakosságra lenne kivetve. Másfél milliárdos bevételt várunk az ingatlanok értékesítéséből, ami kicsit merész része a költségvetésnek. A Szalay utcai bölcsőde építésénél egy fejlesztési hitel felvételével számolunk, mert az elnyert pályázati támogatás nem fedezi a kapott árajánlatot.

Tetemesen megnőttek a kiadások

– Idén a költségvetés kiadási oldala számottevően nőtt az előző évhez képest is. Ennek alapvető oka az infláció, ami mögött az energiaárak növekedése áll. Vannak olyan tételek, például a szolidaritási hozzájárulás, aminek a mértéke évről évre nő. Tavaly 8,1 milliárd forint volt ez a tétel, az idén pedig már 9,5 milliárd forint. Említhetném továbbá a tömegközlekedést, amely az elmúlt évben 1,5 milliárd forintot emésztett fel, az idén előzetes ajánlat szerint – ami még tárgyalás alatt van – 3,8 milliárd forint a Volán ellentételezési igénye. De a közvilágításunk is jóval többe fog kerülni havonta, mint korábban egy teljes évben volt, ez várhatóan 2,5 milliárd forint. A 2023. évi költségvetési rendelet legnagyobb erényének azt tartom, hogy a kötelező feladatokon túl az önként vállalt feladatainkat is tudjuk finanszírozni, biztosítani. Ilyen például a sport, a kultúra vagy a különböző rendezvények. Az energiaárak emelkedése mindenre kihat, de fenntartjuk az intézményeinket és a szolgáltatásainkat. Ez nem kis eredmény ebben a helyzetben. Nagyon nagy munka volt a költségvetés elkészítése, és jelentős kockázatok vannak benne, amire minden szereplőnek oda kell figyelnie. A megvalósításhoz feszes és fegyelmezett gazdálkodásra van szükség.

Mit érzékelnek ebből a győriek?

– Működik a város, csak sokszorosába kerül, mint általában. Minden intézkedés azt célozza, hogy működjön az ország, működjön a településünk, megmaradjanak a munkahelyek, a gazdaság szereplői, menjen tovább az élet. Úgy kell reagálnunk a kihívásokra, hogy a családok megélhetése ne kerüljön veszélybe, tudjanak dolgozni, élni. Ennek ára van. Úgy gondolom, ha ebből magánemberként keveset veszünk észre, akkor az önkormányzat, az állam, a kormány jól végzi a dolgát.