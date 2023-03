Ottjártunkkor kezdődött épp a főzés, huszonöt kilós malátás zsákokkal töltötték a hetven fokos vízzel töltött üstöt. Már a nyárra dolgoznak, de mivel a beruházás három hónapja alatt leálltak a főzéssel, van mit pótolni a készletekből. A mennyiség mégsem elsődleges cél.

– Eddig ötszáz liter sörlé előállítása nyolc óránkba került, most ha nyolckor bekeverjük az első főzést és délben a másikat, tizenkét óra alatt elkészül 2000 liter sörlé. Ezt követően 4-5 hetet tölt az erjesztő tartályban a palackozásig.

A beruházás részeként már kijelzőn tudja követni a tartályok hőmérsékletet a sörfőző, és mindent feljegyeznek, hogy akár a jól sikerült egy főzés, akár rosszul, vissza tudják vezetni az okát grammokra, időzítésre, hőmérsékletre.

– Ezzel az új felszereléssel kicsit elengedhetjük a fantáziánkat. A széles szűrőkád több lehetőséget ad. A szétterülő törkölyágyon sokkal gyorsabb a szűrés. Így ha pelyhekkel dolgozunk, ami kicsit nyálkásabb állagú, akkor sem tömődik el.

A főzde tevékenységének nem csak a sörkedvelők örülnek, de a szarvasmarhák is, amelyekhez a tápanyagdús törköly kerül.



Vida Nobert azt mondja, bár szükség lenne az áremelésre, mindig csak kullognak a költségek emelkedése után.

– A pale ale maláta 2021 második negyedévben még nettó 214 forintba került kilója, és 411 most. Közel a duplája. De az anyagköltség amúgy is csak nagyjából a harmadát teszik ki az előállítási költségnek, amibe bérek és járulékok, és amortizációs költségek, szoftver üzemeltetési költségek egyaránt tartoznak. A nyomdai termékek ára is ötven százalékot emelkedett, és az üveg ára nettó 41 forintról 86-ra nőtt, plusz termékdíj. Ezeknek nem örülünk. Nem jó ha gyakran változik az árkörnyezet, mert elég komoly tortúra a különböző csomagok, kiszerelések újraárazása. Talán egyedül a komlók tartották viszonylag az árukat.

A sörfőzés egyúttal kifejezetten energiaigényes folyamat, az üstöket például gázzal fűtik, az erjesztő tartályokat pedig árammal. De Norberték szerencsésen akkor kötöttek szerződést, amikor a pici ár alacsonyabb volt, mint a rezsicsökkentett. Erősen gondolkodnak hosszú távon napelem rendszer beszerelésén.

Március 25-én tartják a főzőház avató ünnepséget, amikor megnyitják a főzdét a látogatók előtt.