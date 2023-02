“Egyedi lehetőség a soproni Lövérekben! Ha egy hangulatos, beleszeretős, kemencés házat keresett, akkor most végre megtalálhatja! A nappaliban levő hatalmas kemence, amiben még kenyér is süthető, igazi kuriózuma a háznak. A földszinten (110 nm ), ahogy az előtérből belépünk, egy konyha, étkezős-nappali vár minket, egy kisebb szinteltolással. A konyha rész, azonban külön helyiségben lett elhelyezve, de nyitva a nagy térre. Ezen a szinten két hálószoba van, az egyik saját fürdőszobával rendelkezik, plusz az előszobából nyílik még egy zuhanyzó is.

A kert felé pedig egy viszonylag nagy, 24 nm terasz vár minket. Az emeleti részen (71 nm) 3 hálószoba, plusz 2 fürdőszoba található, egyik közvetlen kapcsolattal a nagyobbik szobához. A felső szinten 2 erkély lett kialakítva. A pincerész több részre lett felosztva, így egy kis közös helyiség is megtalálható, ahol egy ping-pong asztal várja látogatóit. Maga a telek 1000 négyzetméter nagyságú, amin egy kis ház is megtalálható, jelenleg tárolóként szolgál. A fűtése jelenleg gázcirkó, illetve a kandalló. [...]”

További kemencés és egyéb házak az ingatlanbazar.hu oldalán!