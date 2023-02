A drasztikus energiaár-emelés mellett jelentősen drágultak az alapanyagok is, így nem csoda, ha magáért a kész termékért, jelen esetben a sajtokért is többet kell fizetnie a vásárlónak. Az emblematikus mosonmagyaróvári üzemnél, mely mára olasz tulajdonban van, 5,6 milliárd forintos fejlesztés zajlik. Egy új, 2800 négyzetméteres üzemcsarnokon túl modern szennyvíztisztító épül biogázüzemmel: ezáltal egyrészt nem terhelik majd a városi szennyvíz-hálózatot, másrészt az iszapból biogázt is termelnek, mely várhatóan a vállalkozás gázfogyasztási igényeinek tizenöt százalékát tudja majd megtermelni, sőt, hőenergia is keletkezik, amit szintén felhasználnának.

– A víz- és gázszámláink a többszörösükre emelkedtek, még úgy is, hogy most a gáz ára valamelyest csökkent. Ezek az emelkedések nemcsak nálunk, a termelőknél is jelentkeznek: a tej ára megduplázódott, a műanyag csomagolóanyag és a karton is drágult, sőt, készletezni is kellett. Idén még nagyon sok a bizonytalanság – kezdte beszélgetésünket a cégvezető. A sajtgyár főként magyar tejet dolgoz fel, s Európa összes országába eljutnak a termékek, sőt, Szaúd-Arábiába és Dél-Koreába is. A fejlesztések után, a piacok megerősítését követően a további terjeszkedés a cél.

Ötven százalékkal nő a termelésünk 2024-től a fejlesztések következtében – emelte ki Carlo Volpe cégvezető. Fotó: Kerekes István

– Az 5,6 milliárd forintos fejlesztéshez két pályázaton 1,4 milliárd forintot nyertünk, a többit önerőből és hitelből biztosítjuk. Már vásároltunk új gépsorokat, azokat majd az év végére elkészülő csarnokba helyezzük át, ahol a tejátvételtől a sajtok rakodásáig sorban megoldott lesz a teljes folyamat – hangsúlyozta még Carlo Volpe, hozzátéve, hogy amíg ma csúcsidőben ötszázezer liter tejet dolgoznak fel, addig a beruházások után akár hétszáz-hétszázötvenezret is képesek lesznek. – Fontos lenne, hogy a hazai tejtermelők itthon értékesítsék az alapanyagot. Őket igyekszünk szaktanácsadással segíteni, beruházásaikat ösztönözni, akár Olaszországból is jó példákat mutatva – tette hozzá az olasz cégvezető.