A Széll Kálmán Szakkollégium a Széchenyi István Egyetem tizedik szakkollégiumaként jött létre a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásával. Célja az adattudomány, az adatvagyon-megközelítés és gazdálkodás iránt érdeklődő hallgatók tehetséggondozása, kutatási tevékenységük segítése, valamint az utánpótlás-nevelés. Az adat olyan erőforrás, amelynek hatékony kiaknázása manapság minden szervezet számára nélkülözhetetlen. Az adattudomány a fokozódó digitalizáció következtében az egyik leginkább feltörekvő, multidiszciplináris tudományterület. A téma jelentőségét és aktualitását a Széchenyi-egyetem legfiatalabb szakkollégiumának népszerűsége is mutatja.

„Nyitottságunkra jellemző, hogy tagjaink közé bármely egyetem aktív, nappali jogviszonnyal rendelkező hallgatója jelentkezhet, illetve hogy tudatosan nyitottunk a Széchenyi-egyetem nemzetközi hallgatói közössége felé is. Tevékenységünk fókuszában tagjaink életpályájának célzott menedzselése áll az alapszakoktól kezdve egészen a doktori programokig. Kiemelt célunk olyan kutatóműhely létrehozása, ahol a kutatás és a tudományos tevékenység iránt érdeklődő tehetséges hallgatókat összefogva közösen tudunk kutatási tevékenységet folytatni, elsősorban angol nyelven, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően” – fogalmazott dr. Buics László, az egyetem Vezetéstudományi és Marketing Tanszékének adjunktusa, a szakkollégium programigazgatója.

A szakkollégium – indulását követően – sikeresen mutatkozott be, hiszen a tagság folyamatosan és dinamikusan növekedett, s mára minden várakozást felülmúlóan a száz főt is meghaladja. „Eredményeink kulcsa a lelkesedés és az aktivitás. Az eltelt két félév során rendszeresen szerveztünk előadásokat, ahol a résztvevők a meghívott szakmai előadók segítségével mélyíthették el a tudásukat különféle területeken. Több online szakmai előadást is tartottunk a félév során digitalizációs és készségfejlesztő témakörökben, amik szintén hozzájárultak a nagyszerű eredményekhez. A folyamatos toborzáson és az előadások rendszeres szervezésén túl nagy hangsúlyt fektettünk a felvett hallgatók tudományos érdeklődésének fejlesztésére, amelyben jelentős szerepet játszott a tudományos diákköri (TDK) dolgozatok készítése is” – engedett betekintést a szakkollégium működésébe a programigazgató.

Hozzáfűzte, már a tavaszi TDK-n hét tagjuk vett részt, akik közül egy külföldi és egy magyar fiatal első, egy külföldi és egy magyar hallgató pedig második helyezett lett. „Aktív angol nyelvű publikációs tevékenységet folytattunk, több mesterszakos nemzetközi hallgatónk is megmérettette magát konferenciákon. Az egyik közös publikációnkat még Best Paper Awardra is jelölték, ami azt jelenti, hogy a közel százból a legjobb öt publikáció közé került, ezáltal pedig egy Scopus-indexált konferenciaközleményben is megjelent” – hangsúlyozta.

Az őszi félév TDK-eseményén már tizenöten képviselték a szakkollégiumot, akik közül három tag első, egy második helyezést ért el, négyen pedig különdíjat szereztek. „Az egyik elsőéves PhD-hallgatóval – aki már mesterszakosként is a szakkollégium tagja volt – közös publikációnk meghívást kapott egy rangos, Q1-es minősítésű nemzetközi folyóirat különszámába” – sorolta az eredményeket dr. Buics László.

„Úgy érzem, a szakkollégium elsőéves tevékenysége megalapozta a sikeres folytatást, amit tehetséges és motivált hallgatóink fejlődése érdekében végzünk. A következő félévben is nagy örömmel várjuk az aktív és adattudományi témák iránt érdeklődő jelentkezőket mind a magyar és a nemzetközi hallgatói tagok, mind az operatív személyzet köreibe” – zárta a programigazgató.