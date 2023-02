Lapunk feltérképezte a Győri és a Soproni Szakképzési Centrum adta lehetőségeket is. Az intézmények repertoárja bőséges, iskolánként és sok esetben tanévenként is változó, az igények szerint aktualizált. A szakképzésben való ingyenes részvétel lehetősége az állam által fenntartott szakképző intézményekben áll a felnőttek rendelkezésére. Külön kell választanunk a szakmai oktatást és a szakmai képzést. Míg előbbinél az új szakmajegyzék szakmái közül az első kettő megszerzése ingyenes, addig a szakképesítés esetén csak az első megszerzését biztosítja az állam díjmentesen.

„A jelentkezők előzetes tudásának beszámításával az oktatás, képzés ideje rövidíthető is. Minden érdeklődőnek javaslom, hogy bátran jelentkezzen a felnőttoktatásba vagy -képzésbe, az adott iskola személyre szabott tájékoztatást ad az ingyenes lehetőségekről, illetve a szakmára vagy szakképesítésre való jelentkezés feltételeiről” – közölte lapunkkal Győrfi Lászlóné, a Győri Szakképzési Centrum szakképzési referense.

A Győrben és Mosonmagyaróváron az ebben a hónapban induló, érettségivel rendelkező felnőtteknek szóló szakmai oktatásról és a meghirdetett szakmai képzésekről is kaptunk tájékoztatást.

Mosonmagyaróváron a Glück-iskolában a cukrász-, szakács- szakmát sajátíthatják el az érdeklődők, összejött a megfelelő jelentkezőszám, ahogy a győri Lukács-iskolában az alternatív járműhajtási technikus szakma és a Pálffyban az üzletvezetői képzés esetén is.

A Jedlikben is bőséges a választék a gépészet és az informatika területén: a CNC-programozótól a junior frontend fejlesztőig, ahogy nagy volt az érdeklődés a Sport és Kreatív Technikumban a személyi edzői képesítés iránt is, így februárban ez szintén elindul.

A gépi forgácsoló képzés gyakorlati óráján Nagy Zsolt tanulja a lépéseket a győri Jedlik-iskolában.

Fotós: Csapó Balázs

A szakképesítések körében ne habozzon, aki a Barossban megszerezhető vállalkozási mérlegképes könyvelői oktatásra jelentkezne, erre még megvan a lehetősége, ahogy a Deákban a munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintézői, a Krúdyban az élelmezésvezetői képzésre folyamatban van még a létszámfeltöltés.

A Soproni Szakképzési Centrum területén a csornai Kossuth-iskola felnőttképzéseire a jelentkezés lezárult, valamennyi meghirdetett szakmában indítottak csoportot, ezek a cukrász, szakács, kereskedelmi értékesítő. A Hunyadi-iskola vállalkozási ügyviteli ügyintézői képzésére a jelentkezési határidőt kitolták február 10-ig.

A soproni Handler az ács, bádogos, kőműves, kerámia- és porcelánkészítő szakmai oktatásra várja a felnőtteket, a héten még lehet jelentkezni.

A kapuvári Berg Gusztáv Szakképző Iskola igazgatóját is megkérdeztük: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató elmondta, hogy februári indulással kereskedelmi értékesítő, festő-mázoló-tapétázó képzést indítanak.

– Iskolánkban már több éve, ahogy jelenleg is, folytatunk pék-cukrász képzést felnőttek részére, illetve az elmúlt tanévben zárult a szakácsképzésben részt vevő felnőttek oktatása. A pék-cukrász képzésre mindig nagy az érdeklődés, így szeptembertől ismét tervezzük az indítását. A népszerűségét fokozza, hogy csökkent a képzési idő, átlagosan 1–1,5 év alatt lehet megszerezni az új szakmát. A felnőttként való tanulásnak három fő oka lehet: van, aki már dolgozik egy területen és ehhez szeretne végzettséget szerezni, mást a karrierváltás motivál, és olyanok is vannak, akik egyszerűen csak szeretnének új információkat szerezni az élet olyan területéről, amely hobbiszinten érdekli őket. Szakképző iskolai képzéseinkre a jelentkezés alapfeltétele a legalább 10. évfolyamos iskolai vagy szakmunkásvégzettség. A képzések egy év időtartamúak, csökkentett óraszámban, heti két-három napon, a délutáni-esti órákban. A tanítás iskolarendszerben zajlik, szakmai vizsgával zárul, mellyel szakmai bizonyítvány vagy képesítő bizonyítvány szerezhető – mondta a kapuvári intézmény igazgatója.