Az elmúlt években a vírushelyzet jó hatással volt a hazai kertkultúrára, egyre többen gondolták úgy, hogy maguk termelik meg az asztalra valót. A termelői piacoknak is megnőtt a jelentőségük. Mindezeket Nagykutasi Viktor kertész, szakíró mondta el a Kisalföldnek. A szakember a főszervezője a vármegyei Kiskert Programnak, melynek célja a kiskerti gazdálkodás népszerűsítése, illetve a hozzá szükséges tudás átadása. Tegnap este Szanyban találkoztak a kertbarátok.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei igazgatósága, illetve a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége működik együtt a programsorozatban.

- Az elsődleges célunk, hogy a kertészeti szaktudást visszajuttassuk az emberekhez. Míg régen, nagyszüleink, szüleink idejében természetes volt, hogy mindenki ért a kiskerti gazdálkodáshoz, mára megváltozott a helyzet. Egy generáció ugyanis kimaradt a tudásláncból-fogalmazta meg tapasztalatait Nagykutasi Viktor. - A covid alatt némileg változott a helyzet, sokan kezdtek kertészkedni. Egyre fontosabbak lettek a termelői piacok. Ugyanakkor azt is tapasztalom, hogy a különböző kertbarát szervezetek tagsága öregszik. A fiatalok viszont szívesen jönnek egy-egy gyakorlati bemutatóra, gyümölcsfa metszésre, magyaságy építésére például.

Nagykutasi Viktor hozzátette: az élelmiszerárak jelentős emelkedése is arra készteti a kerttulajdonosokat, hogy amit csak tudnak, megtermeljenek maguknak. Ehhez azonban tudás kell, amit ők szeretnének átadni az érdeklődőknek. A tapasztaltabbaknak is tudnak újat mondani, hiszen a klímaváltozással együtt a kertészkedés módszerei is változnak.