Egy frissen közzétett tanulmányban a megyei jogú városok teljesítményét vizsgálták gazdasági és környezeti fenntarthatóság szempontjából. A kutatás a városokat öt csoportba osztotta. A prémiumot jelentő elsőbe mindössze kettő került, listavezetőként Győr és Veszprém, míg Sopron a második csoport tagjaként az összesített listán az ötödik lett (lásd a táblázatot).

Győrben és Sopronban például az országos átlagnál elégedettebbek a háztartások anyagi helyzetével és a lakókörnyezettel, magasabbak az ingatlanárak, a vármegye utakkal jól ellátott. Viszont Győrben az átlagnál kevesebb a kulturális intézmény és kevesebben utaznak autóbusszal. Sopronban az átlagosnál több hulladék keletkezik egy háztartásban, Budapest pedig nehezen elérhető.

A KSH által lektorált tudományos folyóirat, a Területi Statisztika 2023. januári számában jelent meg Sikos T. Tamás és Szendi Dóra, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara kutatóinak tanulmánya (A hazai megyei jogú városok gazdasági és környezeti fenntarthatóságának mérése, 2020–2021).

A dinamikusaktól a leépülőkig

A rendkívül kiterjedt, precíz kutatás során a településeket három szempont alapján vizsgálták meg, úgymint: tisztességes munka és gazdasági növekedés; ipar, innováció és infrastruktúra; fenntartható városok és közösségek. A végeredmény alapján pedig öt csoportba osztották őket (1. a legdinamikusabbak és legélhetőbbek; 2. feltörekvő, dinamizálódó és élhető városok; 3. lassú növekedési pályán haladó, élhető városok; 4. ciklikus fejlődésű, átlagos körülményeket nyújtók; 5. leépülők és nehezen élhetők). A nyugati, északnyugati országrész dinamikus városai több területen az átlagnál jobbak, összesített teljesítménye alapján pedig Győr kiemelkedő, átlag feletti értékekkel rendelkezik, a huszonötös lista élén áll.

Munka és innováció A két, a többitől messze elhúzó város komplex indexei alapján míg Győrnek a munkalehetőségekben és az innovációban, addig Veszprémnek az élhetőségben és a fenntarthatóságban erősebb a pozíciója. Az összesített listát Salgótarján zárja, amely a legtöbb szempont alapján a leghátrányo­sabb helyzetű.

Győr: anyagi biztonság, kiváló oktatás

A tanulmány rávilágít: Győr, a korábbi vásár- és kereskedőváros ma a legdinamikusabb, leginnovatívabb megyei jogú város. Ehhez hozzájárul az Audi és a hozzá kapcsolódó beszállítói hálózat, a kiváló munkalehetőségek következtében pedig magas a városban az egy lakosra jutó nettó jövedelem, ugyanakkor alacsony a 180 napon túl nyilvántartott álláskeresők aránya. A megyei jogú városok közül a Győrben lakók a legelégedettebbek az anyagi helyzetükkel (tízes skálán 5,9). A kutatók úgy fogalmaztak: a közép- és felsőoktatás magas színvonalú, a Széchenyi-egyetem szorosan egybeforrt a város gazdaságával és egyben katalizátora is szellemi életének. Győr hangulatához a számos műemlék épület is jelentősen hozzájárul, ez pedig kihat a lakókörnyezettel való elégedettségre, amely tízes skálán 7,8. A tiszta környezet (20,4 százalék a szelektíven gyűjtött hulladék aránya a teljes keletkezett hulladékból) tovább javítja a városképet.

Sopron: sok munkahely, tiszta levegő

Sopron több címmel is illethető: határváros, műemlékváros vagy iskolaváros. Kedvező munkahelyteremtő képessége miatt rendkívül alacsony a 180 napon túl nyilvántartott álláskeresők aránya (2,9 ezrelék) és a frissen végzettek foglalkoztatási rátája is kiemelkedő (91,2 százalék), sőt, a legmagasabb a 25 vizsgált település között. Sopron élhetőségét mutatja az ott élők lakókörnyezettel való elégedettsége (tízes skálán 7,8), melyhez hozzájárul tiszta levegője is.



Győr, a korábbi vásár- és kereskedőváros ma a legdinamikusabb, leginnovatívabb megyei jogú város.

Sopron élhetőségéhez nagyban hozzájárul a környék tiszta levegője is.

Fotó: Kisalföld-Archívum