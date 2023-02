A Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának gondozásában működő Hallgatói Innovációs Projekt (HIP) program 2019-ben indult. Ennek során a különböző szakokról érkező hallgatók, 4-5 fős multidiszciplináris csapatokba szerveződve dolgoznak együtt partnervállalatok és -szervezetek által kitűzött fejlesztési feladatokon, mentoroktatók segítségével. A programhoz az indulás óta több mint harminc együttműködő cég, intézmény és közel kétszáz hallgató csatlakozott.

A legutóbbi kiírás fókuszában a körforgásos gazdaság, energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás, tágabban értelmezve a fenntarthatóság állt.

„Az Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék vezetésével zajlik a KEHOP 3.1.5. »Térségi hulladék szemléletformálási és innovációs mintaprojekt«, amelynek célja a térségi hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó szemléletformálás. Ez adta az apropót az előző félévi pályázatok témájának, ami az előttünk álló szemeszter kiírásában is a fókuszban marad” – fejtette ki dr. Torma András tanszékvezető. Hozzátette, a hallgatói projektek most lezárult körében négy csapat vett részt, akik a Győri ETO Hockey Club „zöld jégpálya – zöld klub”, a Wahl Hungária Kft. „hulladékgazdálkodás”, az Otto Fuchs Hungary Kft. „Gurulj munkába!”, valamint a dunaszentpáli önkormányzat „kistelepülések zöldhulladék-kezelési problémái” elnevezésű projektjeit dolgozták ki.

„A fiatalok nemcsak jelentős elméleti tudásról, de kiváló gyakorlati feladatmegoldó képességről és csapatmunkáról is tanúbizonyságot tettek. Az egyik csapat például a projektet adó cég hulladékkezelési térképének elkészítésében segített, vagyis abban, hogy hol, milyen hulladék keletkezik, ezeket hogyan gyűjtsék és hasznosítsák hatékonyan. A hallgatók egy új hulladékgazdálkodási koncepció alapjait tették le, amely a hatékonyság mellett a fenntarthatósághoz, azon belül pedig a körforgásos megoldások megvalósításához is hozzájárul” – mondta.

Egy másik hallgatói team a Győri ETO HC-nek és a Győri Jégsportért Alapítványnak hozott egy teljes energetikai átvilágítást és javaslatcsomagot.

„A téma aktualitását a jelenlegi energiaárak és energiaellátási kihívások mellett talán hangsúlyozni sem kell, és a fiatalok valós, a pénztárcát jelentősen érintő megoldásokat tudtak összeállítani, szakmai szemmel is profi anyagot tettek le az asztalra. Külön öröm, hogy az energetika terén minden, amivel pénzt tudunk megtakarítani, egyben alacsonyabb környezetterhelést is jelent” – fogalmazott a tanszékvezető.

A „zöld jégpálya – zöld klub” elnevezésű projektet megvalósító hallgatói csapat mentorukkal, dr. Pécsinger Judittal, az Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék adjunktusával (balról a második). Fotó: Horváth Márton/SZE

„A sport világában a jégcsarnokok üzemeltetése az egyik legenergiaigényesebb terület, ezért kerestük az alternatív megoldások lehetőségét. Ennek megtervezéséhez fontos, hogy lássuk, most hol állunk. Az innovációs projekt célja pedig pont ez a helyzetelemzés volt, amit a Széchenyi István Egyetem hallgatói a vártnál is magasabb színvonalon végeztek el. Mély, szakmailag megalapozott, minden részletre kiterjedő vizsgálatot végeztek. Megállapították, hogy a kiindulási helyzetünk jó, az eddigi fejlesztések megfelelőek, ugyanakkor olyan alternatív energiaforrásokra alapozó javaslatokat dolgoztak ki, amelyek mentén egy magasabb energiahatékonyságú sportközpontot üzemeltethetünk költséghatékonyan. Az eredményeket a Magyar Jégkorong Szövetségnek is be szeretnénk mutatni, hiszen időközben a szövetség is átfogó energetikai felülvizsgálatba kezdett a hazai jégcsarnokok esetében. Céljaink egy irányba mutatnak: a jégsport fenntartható működését szeretnénk megteremteni” – fejtette ki Horváth László, a Győri ETO HC elnökségi tagja.

A hallgatók több javaslatot is megfogalmaztak, amelyek közül a napelemes rendszer telepítését, illetve a gáz kiváltása érdekében geotermikus energia felhasználását tervezi megvalósítani az egyesület. „A megújuló energiaforrások használata zöldebb működést eredményez, és hozzájárul a fenntarthatósághoz, amely környezetvédelmi szakértőként nekem is szívügyem” – hangsúlyozta.

Dr. Torma András azzal zárta, hogy a HIP-programban részt vevő valamennyi csapat nagyszerűen teljesített, büszkék lehetnek a Széchenyi-egyetemen megszerzett tudásukra, gyakorlati tapasztalatszerzésük pedig a munkaerőpiacon is sokat érhet majd.