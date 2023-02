Baánné Balogh Edina mezőgazdasági szakközépiskolát végzett, majd kertészmérnökként diplomázott Kecskeméten zöldség-dísznövény termesztő szakon. Valóra vált az álma, amikor Farádon a férjével vásároltak tíz fürjet, és a tojásokat a Kisalföldi Kosár közösségében hirdették eladásra. Azóta sok minden változott, az állomány darabszáma elérte a százhúszat. Ma már ők maguk keltetik házuknál a madarakat. Az állatok gondozását az internet segítségével tanulták meg.

– A keltetés nagyon összetett feladat. Beszerzem a tenyésztojást, mert nincs kakasunk – avatott a részletekbe Baánné Balogh Edina. – Vásároltunk háztáji keltetőgépeket, benne hő- és páramérővel, automata forgatórendszerrel, ahol a fürjek nagyjából tizennyolc nap alatt kikelnek. Emellett szereztünk be külön pára- és hőmérsékletmérőket is. A madarak később hungarocellből készített ládikóba kerülnek, ahol infralámpával melegítjük őket.

Beszédes névadás

A tevékenységből később vállalkozás lett, a PaBeRé Fürjtojás. A névben a három kisgyermek keresztnevének kezdőbetűi jelennek meg (Panka, Bence és Réka).

– Sokan keresik a fürjtojást, vannak olyan családok, amelyek heti száz darabot fogyasztanak. Ha valaki elkezdi, függő lesz. A kisgyermekeknek jobb étvágyat csinál, jobb, mint a tyúktojás. Volt, aki azt mondta, a gyerek nem ette meg a rakott krumplit az óvodában, mert nem fürjtojás volt benne. Ennek a terméknek magas a vitamin- és ásványianyag-tartalma, immunrendszer-erősítő, és nagyon laktató is – részletezte a kistermelő.

A gyerekek is segítenek

A gyerekek is fontos szerepet töltenek be a családi gazdaságban: Panka, Bence és Réka gondozzák az állatokat, segítenek a tojásmérésben, az elszállításban, a fürjek válogatásában, és a takarításban is.

Baánné Balogh Edina azt mondja, figyelnek a minőségre, tizenkét gramm alatt sosem kerül a vevőkhöz tojás, amelynek darabja negyven forint körül mozog. Nemrég meglepődött a család, amikor jelölték őket a Szakmai Elit díjra, és az „Év kiváló terméke 2023” díj várományosaivá válhattak.

– Büszkék vagyunk, mert megvalósítottuk az álmunkat. Nagyon meglepődtünk a nevezésen. Szombathelyen egy gálaesten mutatkozhatunk be. Óriási motivációt, löketet ad számunkra ez a jelölés. Zöldség- és gyümölcstermesztéssel is foglalkozunk, a kertünkben dísznövényeket, gyógy- és fűszernövényeket termelünk. Szeretnénk később azokkal is sikereket elérni – fejtette ki lapunknak Baánné Balogh Edina, és hozzátette: reméli, később a gyermekek továbbviszik a gazdaságot.

– A föld, a fű, a fa, az állat szeretetét tanítottam nekik mindig, ami meg is látszik, hiszen papagájaik, nyulaik is vannak, amelyeket folyamatosan gondoznak – mondta büszkén az anyuka.

A gyermekek is segítenek a vállalkozásban: a tojásmérésben, az elszállításban, a fürjek válogatásában, és a takarításban is.

Fotós: Csapó Balázs

A siker titka

Arra a kérdésre, hogy mi a sikerük titka, a kistermelő csak annyit mondott: a jó ötlet mellett lelkesedésből sincs hiány.

– Nagy divat lett mára a fürjtartás, amiben az is szerepet játszik, hogy mindenki próbál egészségesebb életmódot folytatni. Egy a lényeg, aki belefog, az szívvel-lélekkel csinálja – árulta el Edina.