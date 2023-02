Mindez egyértelművé teszi: folytatni kell Magyarországon az ágazat fejlesztését, hogy az élelmiszerbiztonság a lehető legkisebb külpiaci kitettség mellett, válsághelyzetekben is erős legyen - mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály megjegyezte: ehhez a kapacitások bővítésén túl a minőség, a termelékenység és az energiahatékonyság növelésére is szükség van, melyekhez a kormány számos esetben járult hozzá az elmúlt időszakban. A tárcavezető emlékeztetett: ezeknek a támogatásoknak is köszönhető, hogy a magyar gazdaság már a koronavírus-járvány okozta visszaesésből is sikeresen jött ki. Azóta pedig bizonyította, hogy az orosz-ukrán háború, valamint az Európai Unió elhibázott szankciós politikája ellenére képes kimagaslóan teljesíteni, hiszen tavaly egy "veszélyes és kiszámíthatatlan környezetben" ért el az uniós átlagot meghaladó, 4,6 százalékos növekedést - fogalmazott.

Varga Mihály azt is kiemelte, ezzel úgy került a magyar gazdaság az előkelő 8. helyre az uniós rangsorban, hogy eközben a beígért és a Magyarországnak jogosan járó brüsszeli helyreállítási források máig nem érkeztek meg, versenyhátrányt okozva a többi tagországgal szemben.

Varga Mihály beszélt arról is, hogy a gazdaság elkerülve a recessziót, várhatóan idén is növekvő pályán marad. A bővülés 2023-ban 1-1,5 százalékos lehet, jövőre pedig a kabinet reményei szerint visszatérhet a járvány előtti ütemhez.

A Pénzügyminisztérium kedden, az MTI-hez eljuttatott sajtóközleménye szerint a Lipóti Tóth és Társai Zrt. 20 milliárd forint összértékű beruházásával Hatvanban Magyarország legnagyobb kapacitású kenyér, péksütemény és finompékáru gyártóüzeme jött létre. A fejlesztés 260 új munkahelyet teremt. A 70 alvállalkozót foglalkoztató és mintegy 350 üzlettel rendelkező, magyar tulajdonú családi vállalat ezzel az egyetlen olyan sütőipari vállalkozás, mely szinte országos lefedettséggel értékesíti friss termékeit.

Az eseményen Tóth József Péter alapító-tulajdonos közölte:

a kormány 6,7 milliárd forintos támogatásával és jelentős önerő mellett bankhitel segítségével 2 év alatt épült fel a 20 ezer négyzetméter alapterületű hatvani üzem. A beruházással céljuk a több mint 30 éve működő társaság nemzetközi versenyképességének erősítése, emellett a hazai piacon 2-3 éven belül a teljes országos lefedettséget biztosító üzlethálózat kiépítése

- fűzte hozzá.

Szabó Zsolt fideszes országgyűlési képviselő az eseményen arról beszélt: Hatvan és a térség számára az új sütőüzem nem csupán önmagában fontos, hanem a beszállítókkal együtt képvisel igazán nagy értéket. A tulajdonosok jövőképe pedig üdvözlendő, hiszen az a vállalat magyar kézben tartásáról, a folyamatos fejlődésről és a szereplők, valamint a munkafolyamatok integrációjáról szól. Jelezte: a kormány kiemelten támogatja az élelmiszeripart és fontos, hogy az ágazat minél több szereplője éljen ezzel a lehetőséggel, erősítve a gazdaság egészét, a foglalkoztatást és magát a szektort.

Horváth Richárd, Hatvan polgármestere ünnepi pillanatnak nevezve az átadást kiemelte: elismerés illeti a tulajdonosokat és segítőiket, hiszen nem csupán álmodni mertek, de képesek voltak azt megvalósítani. Ehhez Hatvan önkormányzata vállalkozóbarát környezettel és kiszámíthatósággal, valamint szolgáltatói partnerséggel járult és járul hozzá a jövőben is, segítve a helyben működő és letelepedni kívánó cégek eredményes működését - jegyezte meg.