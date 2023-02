Mindez egyértelművé teszi: folytatni kell Magyarországon az ágazat fejlesztését, hogy az élelmiszerbiztonság a lehető legkisebb külpiaci kitettség mellett, válsághelyzetekben is erős legyen - mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály megjegyezte: ehhez a kapacitások bővítésén túl a minőség, a termelékenység és az energiahatékonyság növelésére is szükség van, melyekhez a kormány számos esetben járult hozzá az elmúlt időszakban. A tárcavezető emlékeztetett: ezeknek a támogatásoknak is köszönhető, hogy a magyar gazdaság már a koronavírus-járvány okozta visszaesésből is sikeresen jött ki. Azóta pedig bizonyította, hogy az orosz-ukrán háború, valamint az Európai Unió elhibázott szankciós politikája ellenére képes kimagaslóan teljesíteni, hiszen tavaly egy "veszélyes és kiszámíthatatlan környezetben" ért el az uniós átlagot meghaladó, 4,6 százalékos növekedést - fogalmazott.