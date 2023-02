– Egy munkaerő-hiányos vármegyében élünk, a munkanélküliségi ráta alacsony, a foglalkoztatási mutatók kedvezőek, de vannak olyan emberek, akik a munkaerőpiacról valamilyen okból kifolyólag kiszorulnak. Az ő feltérképezésüket és a munkába való vissza térésüket szeretnénk segíteni. A célcsoportjaink változtak az előző időszakhoz képest. Most azokra koncentrálunk, akik inaktívak, azaz akik képesek lennének dolgozni, de valami miatt csak idénymunkát végeznek vagy éppen nem keresnek a munkát. Támogatjuk a tartósan munkanélküli ötven év felettieket és az alacsony képesítésűeket. Az a cél, hogy a következő időszakban kétezer embert vonjunk be a programokba. Piackutatást végzünk, ami alapján az egyik legkeresettebb támogatási forma a vállalkozóvá válás támogatása volt. Továbbra is támogatjuk a bér és bérköltséget, hiszen a munkáltatóknak a szlovák és osztrák bérszínvonallal kell versengeni a munkaerőért, de a helyi termékek piacra jutását is szeretnénk segíteni– mondta el Németh Zoltán a vármegye elnöke.

Fotós: Rákóczy Ádám

– Korábban erős járási paktumok voltak, közülük az egyik a győri járási, aminek Győr volt a gesztora. Több mint egymilliárd forintnyi forrás állt rendelkezésre, nagyon jó együttműködésben sikeres időszakot zártunk. E program keretében tudtunk a munkaerőpiacra visszavinni embereket, bár a városban és környékén kicsi a munkanélküliség, a covid miatt szükség is volt rá. Szívesen veszünk részt az újabb, most induló együttműködésben is – szögezte le Szeles Szabolcs, Győr alpolgármestere.