Megegyezés született a Rába csoporthoz tartozó valamennyi vállalatnál és ezzel a szakszervezetekkel történt bértárgyalás lezárult. A felek megállapodtak abban, hogy a jövőben nagyobb szerepet kap a teljesítményarányos bérezés és a vállalat jelentős hangsúlyt fektet további ösztönzőrendszerek kidolgozására, a meglévők átalakítására - olvasható a kedden kiadott közleményben.

Kiderült, tavaly december közepén ült először asztalhoz a Rába vezetősége és a munkavállalók érdekeit képviselő szakszervezetek küldöttsége. A cél egy olyan bérmegállapodás aláírása volt,amely biztosítja a vállalatcsoport számára az eredmény9es működést, illetve a munkavállalók számára a stabil hátteret. A többfordulós tárgyalások során nehezen közeledtek a felek álláspontjai, végül azonban minden érintett részéről megnyugtató egyezmény született, mely szerint 2023 januárjától az átlagos alapbérfejlesztés mértéke 15 százalék. A felek megerősítették, hogy elősegítik a minőségi és produktív munkavégzést a vállalat eredményeinek javítása érdekében.

Az elérhető összbérnövekedés így egyes munkavállalóknál a megállapodásnál jóval nagyobb mértékű is lehet az előző évi egyéni teljesítmény függvényében és az összbértömeg erejéig.

Az új megállapodás értelmében a bérfejlesztésen felül változatlanul megmarad a munkavállalók körében népszerű önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulás, illetve átalakított formában, az egyéni teljesítményre fókuszálva, továbbra is érvényben marad a mozgóbér kifizetési rendszer. A vállalat a tavaly ősszel kihirdetett munkavállalói rezsitámogatást a korábbi paraméterek mentén szintén végig viszi.

A Rába közölte: a vállalat a legnagyobb nehézségek ellenére is képes a megújulásra és egy nagyfokú stabilitás biztosítására munkavállalói részére. A Társaság mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a magas hozzáadott értékű munkát megbecsülje, így a tavaly meghirdetett Rába Modernizációs Program 2025 keretében a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva a juttatási rendszerben lényeges intézkedéseket vezet be az idei évtől. A jövőt építve a szellemi munkatársaknál is az innovációt és az önmegvalósítást kereső munkavállalók lehetőséget kapnak a fejlődésre. A vállalat továbbra is komoly erőforrásokat fordít arra, hogy tudásbázisa bővüljön és a munkavállalók részére nemcsak belső, hanem külső képzésekkel is biztosítja az előrelépés lehetőségét