Összességében több száz millió forintos fejlesztést sikerült megvalósítani az elmúlt években Pusztacsaládon. A fejlődés egyik mozgatórugója a Magyar Falu Program, amelynek célkitűzései rendkívül fontosak a településen, hiszen nem csupán aktuálisak, de tradicionálisak is. Ilyen a szociális érzékenység és az alkotó-teremtő munka becsülete. Ekként az értékteremtésben is megpróbálunk felnőni a korszerű elvárásokhoz – mondta Csapó Gábor polgármester.

Pusztacsalád saját ipari parkkal rendelkezik, amelynek területén az utóbbi évek egyik legkiemelkedőbb eredménye egy nagy teljesítményű napelempark kiépítése volt. A beruházás keretében 2017-ben kialakítottak egy 1,3 megawatt teljesítményű napelemparkot, hogy a karbonsemleges energiatermelésben is részt vehessenek.

A polgármester kifejtette, 2021-ben sikeresen pályáztak megújulóenergia-közösség kialakítására, amelynek keretében létrehoznak egy decentralizált, nyílt és színes skálájú zöldenergiakört a községben, amivel fedezik Pusztacsalád teljes energiaszükségletét.

– A tervek szerint az önkormányzat szolgáltatná a villamos energiát a településen, amire egy százmillió forintos támogatást nyertünk el. Két évet kaptunk a projekt megvalósítására, ami lényegében megalapozza az energiabiztonságot és szociális célként megszünteti az energiaszegénységet a községben – mondta el Csapó Gábor, akitől megtudtuk, több projektet is terveznek elindítani, amivel a település energetikailag megerősödhet.

– Két évet kaptunk a projekt megvalósítására, ami lényegében megalapozza az energiabiztonságot és szociális célként megszünteti az energiaszegénységet a községben – mondta Csapó Gábor polgármester. Fotó: Máthé Daniella

– Az ipari parkunk készen áll arra is, hogy elindítsuk a „Tesla projektet”, amelynek keretében akkumulátorokat telepítenénk. Így a már zöldenergiát tárolni tudnánk. Az akkumulátorok a jövőkép szerint korszakváltást jelentenének az energia kiszabályozása területén is, gázmotor nélkül – fejtette ki a polgármester, majd azzal folytatta, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kutatóközpontjával együttműködve tervbe vették, hogy további karbonsemleges energiaforrásokat telepítsenek Pusztacsaládon.

– Az önkormányzat a fejlesztésekhez szükséges területeket biztosítani tudja, ahol a feltételek is adottak és alkalmas lenne akár hidrogéntechnológia bevezetésére is. Mindezt úgy képzeltük el, hogy a vízi közmű bekapcsolódna a megújulóenergia-termelésbe. A stratégiai jelentőségű vízműrendszer tehát szintén szerepet kapna ebben a megújuló és körforgásos energetikai vízióban. A tervek szerint a technológiai újítás által a település éjjeli energiaellátása is biztonságosan és folyamatosan garantálhatóvá válna – mondta a polgármester.

Végezetül Csapó Gábor kitért arra, hogy a jövőbeli elképzelések tárháza még korántsem merül ki.

– Egy beruházás a legkárosabb műanyag elemekből állítana elő magas hőmérsékleten jó minőségű nyersolajat, aggregálásra alkalmas fűtőértékű gázt és újrahasznosítható szénport. Elképzeléseink fokozatos és folyamatos megvalósulásának rendszerbe állításával bizonyítani szeretnénk elkötelezettségünket a klímacélok elérése, az életminőség emelése mellett, környezetünk fenntarthatóságának szavatolásával.